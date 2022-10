Maddison überragt: Leicester gibt nach erstem Saisonsieg die Rote Laterne ab

Im Kellerduell der Premier League hat Leicester City Aufsteiger Nottingham Forrest klar bezwungen. Maddison machte beim 4:0 den Unterschied, seine Foxes verließen den letzten Platz.

Leicesters Dreh- und Angelpunkt Maddison trat zum Freistoß an und streichelte die Kugel mit Hilfe des Innenpfostens zum 3:0 ins Tor. Der Zehner war in nur zehn Minuten an drei entscheidenden Treffern seines Teams beteiligt - und damit auch maßgeblich am ersten Saisonsieg im achten Anlauf.

Schon nach fünf Minuten ließ Leicesters Zehner sein Können aufblitzen. Maddison vernaschte Brasiliens Nationalverteidiger Renan Lodi nach allen Regeln der Kunst und hob den Ball gefühlvoll vors Tor - dass es nicht schon zu diesem Zeitpunkt bereits 1:0 stand, lag an Drewsburry-Halls schwachem Kopfball.

Auch Barnes trifft - Awoniyi scheitert mehrfach

Also nahm es Maddison selbst in die Hand: Für klar dominierende Hausherren traf er, nach Awoniyis Pfostentreffer auf der Gegenseite (22.), stark abgefälscht zum 1:0 (25.), um kurz darauf sehenswert einen Angriff einzuleiten, den Barnes genauso schön zum Doppelschlag vollendete (27.). Das i-Tüpfelchen setzte Maddison schließlich mit seinem Freistoß (35.).

Dass die Foxes vor ihren drei Treffern fast in Rückstand geraten wären, war ihnen derweil kaum anzumerken. Der ehemalige Union-Angreifer Awoniyi scheiterte einmal an Ward (52.), mehr brachte Nottingham offensiv kaum zustande.

Dakas Schlusspunkt mit der Hacke

Die Foxes erhöhten stattdessen auf 4:0, obwohl sie einen Gang rausnahmen: Daka vollendete im Strafraum Maddisons Vorarbeit mt der Hacke (73.).

Leicester gibt die Rote Laterne nach dem ersten Dreier dieser Saison an Nottingham Forrest ab. Der zuletzt umstrittene Coach Brendan Rodgers dürfte aufatmen. Für Steve Cooper und Nottingham Forrest (null Punkte aus den vergangenen fünf Spielen) wird es noch ungemütlicher.