Aubameyang trifft und legt vor: Arsenal hat gegen Aston Villa keine Probleme

Der FC Arsenal war nach dem Last-Minute-Remis gegen Crystal Palace direkt wieder unter Flutlicht gefordert. Am Freitagabend war Aston Villa zu Gast in Nordlondon. Dank einer starken Leistung von Pierre-Emerick Aubameyang verkürzten die Gunners den Rückstand auf die internationalen Plätze.

Der FC Arsenal befindet sich weiterhin auf dem Weg, den katastrophalen Saisonstart in der Premier League wieder auszubessern. Nach zuletzt fünf ungeschlagenen Spielen (3/2/0) und dem Last-Minute-Remis gegen Crystal Palace war das Team von Trainer Mikel Arteta gegen Aston Villa von Beginn an gewillt, den Rückstand auf die internationalen Plätze weiter zu verkürzen. Nach einer hitzigen Anfangsphase, in der es mehr Nicklichkeiten als Tor-Szenen gab, brachte Partey die Gunners nach einer Ecke von Smith Rowe in Führung (23.).

Die Villans brachten mit Ings und Watkins zwar ihre Top-Stürmer von Beginn an, fanden in der offensive im ersten Durchgang aber zu keinem Zeitpunkt statt. Arsenal hingegen agierte sehr ballsicher und gewann die Bälle teilweise sehr früh. In Minute 31 hatte Saka die große Möglichkeit auf 2:0 zu stellen, doch der Youngster vergab frei vor Ex-Gunners-Keeper Martinez. Besser machte es in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Ex-Dortmunder Aubameyang, der zwar einen Elfmeter erst verschoss, den Nachschuss jedoch verwandelte (45. + 6). Zuvor hatte Targett Lacazette gefoult, Schiedsrichter Craig Dawson entschied aber erst nach Betrachten der Video-Bilder auf Strafstoß.

Smith Rowe macht den Deckel drauf

Nach dem Wiederanpfiff agierten die Villans, bei denen mittlerweile der ehemalige Leverkusener Bailey auf dem Platz stand, etwas mutiger. Das gesteigerte Risiko rächte sich jedoch prompt: McGinn spielte Smith Rowe den Ball in die Füße, Arsenal konterte über Tavares und Aubameyang. Der Gabuner schickte wiederum den durchstarteten Smith Rowe auf die Reise, der den Konter mit etwas Glück erfolgreich abschloss (56.).

Arsenal ließ die Partie in der Folge ruhiger angehen, sodass die Gäste noch einmal durch das erste Premier-League-Tor von Ramsey rankamen (82.). Viel mehr hatten an diesem Abend schwache Villans aber nicht entgegenzusetzen, sodass Arsenal auch das sechste Premier-League-Spiel in Folge ungeschlagen blieb. Am kommenden Spieltag muss die Elf von Mikel Arteta bei Leicester City ran (Samstag, 13.30 Uhr).