Vier Tore, zwei Elfmeter und starke Keeper: Rasantes Remis in Leicester

Leicester City und der FC Everton lieferten sich im Abstiegskracher einen wilden Schlagabtausch mit viel Tempo und einigen Wendungen. Am Ende trennte man sich 2:2 - ein Remis, das beiden nur bedingt weiterhilft.

Sowohl in Leicester als auch in Liverpool treibt sich dieser Tage das Abstiegsgespenst herum, allerdings hatten die Foxes zuletzt mit vier Punkten aus zwei Spielen neue Hoffnung geschöpft - und wollten dieser nun im Kellerkracher gegen Everton neue Nahrung geben. Personell tauschte Trainer Dean Smith nach dem 1:1 in Leeds dreimal: Links hinten verteidigte Thomas anstelle von Kristiansen, im Mittelfeld erhielt Ndidi den Vorzug vor Tete, Tielemans rückte deshalb auf die rechte Seite und vorne begann Vardy für Iheanacho.

Trostlosigkeit herrschte derweil beim FC Everton, für den das 1:4 gegen Newcastle United gleichbedeutend mit dem siebten sieglosen Spiel in Serie war. Trainer Sean Dych brachte im Vergleich dazu eine neue rechte Seite, auf der Coleman und Garner Godfrey und Onana ersetzten.

Ein Elfmeter hüben wie drüben

Für beide Klubs stand viel auf dem Spiel, denn im Falle eines Sieges winkte ein Nicht-Abstiegsplatz, Leicester hätte sogar ein Remis gereicht. Wenig überraschend, dass beide Mannschaften furios in die Partie starteten und mit großer Leidenschaft ans Werk gingen. In den Zweikämpfen schonte man sich nicht, das Tempo war zudem sehr hoch, in Summe entwickelte sich ein mitreißendes Spiel, das auch rasch mit einigen Highlights aufwartete.

Bereits nach acht Minuten musste Iversen sein Können gegen Iwobi zur Schau stellen, um einen frühen Rückstand zu verhindern. Dieser war aber nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, denn etwas später foulte Castagne Calvert-Lewin im eigenen Sechzehner, den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte nach einer Viertelstunde souverän zum 1:0 - es sollte nicht der einzige Strafstoß in dieser Begegnung bleiben.

Leicester wendet das Blatt

Doch der Reihe nach: Leicesters Reaktion auf den Rückstand waren wütende Angriffe - und die schnelle Antwort: Im Anschluss an eine Freistoßflanke lief Söyüncü geschickt in Position und sorgte für den vielumjubelten Ausgleich (22.). Den Goodison Park machte dann Vardy zum Tollhaus, als er von Maddison stark in Szene gesetzt den Turbo zündete, Pickford umkurvte und zum 2:1 einschob (33.).

Die Foxes hatten das Spiel gedreht und befanden sich ganz klar im Aufwind. Kurz vor der Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse jedoch: Zunächst vergaben die Toffees über McNeil (42.) und Calvert-Lewin (43.) zwei gute Chancen, dann scheiterte Vardy auf der Gegenseite an der Latte (43.), ehe sich Coleman auch noch verletzte und frühzeitig ausgewechselt werden musste.

Pickford im Blickpunkt

Als dann auch noch Keane einen Handelfmeter verursachte, zogen besonders dunkle Wolken über den Liverpoolern auf, doch Pickford parierte den folgenden schwach getretenen Elfmeter von Maddison und hielt seine Farben damit weiter im Rennen (45.+9). Wie wichtig die Parade war, zeigte der Start in Hälfte zwei, Everton zeigte sich spielfreudig und kam nach sehenswertem Spielzug über McNeil und Calvert-Lewin durch Iwobi zum 2:2-Ausgleich (54.).

Danach blieb es ein rasantes Duell, in dem die Foxes mehr Druck ausübten, dabei aber stets Gefahr liefen, in einem Everton-Konter zu laufen. Die Spannung war auf dem Siedepunkt, das zeigte sich auch auf den Tribünen, wo die zahlreichen Zuschauer mitfieberten.

Reichlich Chancen hüben wie drüben

Keine der beiden Mannschaften hielt sich an taktische Fesseln, vielmehr ging es immer wieder hin und her - das Ziel war klar: drei Punkte. Leicester übte phasenweise mehr Druck aus, doch Everton strahlte durchweg Torgefahr aus. Chancen gab es reichlich, nur wurden sie nicht genutzt.

Vardy (59., 80.) ließ die besten auf Seiten der Gäste liegen, während der starke Iversen gegen Calvert-Lewin (77.) und Doucouré (86.) mit tollen Paraden zur Stelle war. Unter dem Strich blieb es beim leistungsgerechten Remis, das beiden Mannschaften mit Blick auf den Abstiegskampf nur bedingt weiterhilft.

Leicester City gastiert am kommenden Montag in Fulham (16 Uhr), die Toffees spielen zweieinhalb Stunden später bei Brighton & Hove Albion (18.30 Uhr).