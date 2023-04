Triple-Double mit deutscher Note: Brighton schießt Wolves ab

Durch den 6:0-Kantersieg über die Wolverhampton Wanderers bleibt Brighton & Hove Albion eindrucksvoll an den internationalen Rängen dran.

Schnürte wie seine Kollegen Welbeck und Groß einen Doppelpack beim Kantersieg über die Wolverhampton Wanderers: Brightons Deniz Undav. IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Ohne Anlaufschwierigkeiten fanden die Hausherren richtig gut ins Spiel und trafen schon in der sechsten Minute, die Hackenvorlage von Welbeck nutzte Undav, Ex-Stürmer des SV Meppen, zur Führung. Die Gäste aus Wolverhampton blieben in der Folge völlig abgemeldet, agierten viel zu passiv und kassierten nach nicht einmal einer Viertelstunde den zweiten Gegentreffer: Den Konter über Enciso vollendete Groß (13.), der nur 13 Minuten später schon wieder jubeln durfte.

Groß schnürt den Doppelpack - Welbeck zum 4:0

Erneut fungierte Enciso als Vorlagengeber, Groß hielt per Volley drauf (26.) und erzielte somit das erste Mal in seiner Karriere acht Treffer in einer Saison. Gut fünf Minuten vor Ende des ersten Durchgangs traf dann auch noch Welbeck, der José Sa einmal mehr keine Chance ließ (39.).

Wer nun dachte, dass die Seagulls nach dem Seitenwechsel einen Gang zurückschalten würden, täuschte sich gewaltig, die defensiven Unsicherheiten der Wolverhampton Wanderers halfen dabei aber auch gewaltig. So legte der eingewechselte Collins nach 48 Minuten unfreiwillig für Welbeck auf, der wie Groß ebenfalls den Doppelpack schnürte.

Undav macht das Triple-Double perfekt

Brighton and Hove suchte weiter den Vorwärtsgang und nutzte wieder einen Fehler in der Hintermannschaft der Wolves, diesmal spitzte Mitoma den Ball von Kilmans Fuß und legte auf für Undav, der das Triple-Double per eindrucksvollem Lupfer perfekt machte (66.).

Durch den 6:0-Kantersieg bleiben die Seagulls im Rennen um die internationalen Plätze, Wolverhampton steht mit acht Punkten Polster auf einen Abstiegsplatz auf Rang 13.