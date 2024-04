Lawrence berichtet über Leidenszeit: "Ich konnte nicht mehr sitzen"

Ende August stand James Lawrence zuletzt für den 1. FC Nürnberg auf dem Platz. Jetzt kehrt der 31-Jährige zurück und berichtet davon, dass er kein "alltägliches Leben" mehr habe führen können, weswegen eine Operation nötig gewesen sei.

Die Saison war gar nicht so schlecht losgegangen für James Lawrence. Der Innenverteidiger stand bei den ersten fünf Pflichtspielen viermal auf dem Platz. Doch sein Martyrium nahm dann schnell seinen Lauf, wie er jetzt auf der Website des Clubs berichtet.

"Es begann im September nach der Vorbereitung. Ich war fit und fühlte mich gut, hatte aber immer wieder Schmerzen in meinem Bein", schildert Lawrence den Prozess, wie vor rund acht Monaten alles losging. Das habe sich alles zunächst nicht schlimm angefühlt und sei auch während des Trainings kein Problem gewesen.

"Ich konnte nicht mehr wirklich ein alltägliches Leben führen"

"Wenn ich aber nach dem Training ausgekühlt bin und zu Hause war, kam der Schmerz zurück. Nach einiger Zeit konnte ich nach den Einheiten nicht mal mehr sitzen und es stellte sich heraus, dass das Problem im Rücken liegt", erzählt der 31-Jährige über seine dramatische Situation. "Ich konnte nicht mehr wirklich ein alltägliches Leben führen, da ich mich nirgendwo mehr hinsetzen konnte. Das Einzige, was sich einigermaßen in Ordnung anfühlte, war liegen oder gehen, wobei es im Liegen auch immer schlimmer wurde und ich nicht mal mehr richtig schlafen konnte."

OP im Januar bringt die Wende

Nachdem seine Probleme während der Reha im Herbst immer wieder zurückgekehrt waren, wurde schließlich im Januar die Entscheidung getroffen zu operieren. Nach der OP seien die Schmerzen weggewesen. "Ich hatte das Gefühl, dass ich wieder zurück in ein normales Leben finden kann." Nach seiner Reha in Amsterdam ist Lawrence nun seit Sonntag wieder in Nürnberg und möchte allmählich ins Mannschaftstraining einsteigen.

Wie geht es im Sommer weiter?

Allerdings wird die Zeit bis Saisonende knapp und so steht nicht mal fest, ob der Waliser, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, nochmals für den FCN wird spielen können/dürfen. Lawrence steht seit Sommer 2022 beim Club unter Vertrag und hat seither 28 Pflichtspiele absolviert. Ob der elfmalige walisische Nationalspieler einen neuen Vertrag erhalten wird, ist offen.