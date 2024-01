Lasme erhöht Schalkes Spielraum im Sturm

Wenige Tage vor dem Rückrundenauftakt gegen den HSV ist Bryan Lasme ins Schalker Mannschaftstraining eingestiegen. Bereits zeitnah könnte er dem jungen Keke Topp den Platz im Angriff streitig machen.

Karel Geraerts hat kurz vor dem Rückrundenauftakt des FC Schalke 04 gegen den HSV am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) keine schwerwiegenden personellen Sorgen, weder in der Abwehr noch im Mittelfeld und ebenso wenig im Angriff. Dort haben Simon Terodde und Keke Topp im Verlauf der Vorbereitung unter Beweis gestellt, dass sie eine harmonische Doppelspitze bilden können.

Der junge, lernwillige Topp (19) und der überaus erfahrene Terodde (35) ergänzen sich auf eine vielversprechende Weise, neben dem gesetzten Kapitän darf auch Topp mit einem Platz in der Startelf am Samstag rechnen. Eine Stammplatzgarantie hat der Teenager aber nicht. Seit Dienstag spürt er noch mehr den Druck, den Bryan Lasme ihm macht.

Geraerts schätzt Lasmes Tempo

Nach wochenlanger Pause und individuellem Integrationstraining im Übungscamp in Portugal ist Lasme nun ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Er ist ein anderer Spielertyp als Topp, das macht Lasme so begehrt in der Gunst seines Trainers. Geraerts schätzt vor allem die hohe Geschwindigkeit des Ex-Bielefelders, dessen Manko aber die Chancenverwertung ist. Auch in Sachen Technik besteht bei dem 25-Jährigen Entwicklungsbedarf.

Ein Startelfeinsatz kommt für Lasme gegen Hamburg eher noch zu früh, doch schon zum ersten Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern nächste Woche Freitag wird er Geraerts‘ Spielraum im Schalker Sturm vergrößern.

Kabadayi macht Fortschritte - Polter nicht zur Fortuna

Auch Yusuf Kabadayi trainiert ab sofort wieder im Kreis der Mannschaft. Wie Lasme wird er sich zunächst mit einem Bankplatz begnügen müssen - wenn es für den Offensivspieler dazu überhaupt schon reicht. Wenig überraschend können Assan Ouedraogo, Sebastian Polter und Leo Greiml derweil weiterhin nur individuell trainieren. Der Zeitpunkt ihrer Rückkehr ist ungewiss.

Bei Polter steht nach wie vor ein Abschied noch in diesem Januar im Raum. Nicht zuletzt wegen des Abgangs von Fortuna-Stürmer Daniel Ginczek zum MSV Duisburg war zuletzt über einen Wechsel Polters nach Düsseldorf spekuliert worden, nach kicker-Informationen gilt dieser jedoch als ausgeschlossen.