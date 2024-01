Gündogans erlösendes Elfmetertor: Barça schlägt Las Palmas knapp

Der FC Barcelona hat sich denkbar knapp bei Aufsteiger Las Palmas durchgesetzt. Nach einer schwachen ersten Hälfte steigerten sich die Katalanen, die bei ihren beiden Treffern durchaus Glück hatten. Zum Matchwinner avancierte Gündogan, der in der Nachspielzeit gegen Ex-Leverkusener Sinkgraven einen Elfmeter herausgeholt hatte und verwandelte.

Barcelonas Matchwinner in Las Palmas: Ilkay Gündogan. Getty Images

Xavi nahm im Vergleich zu seinem letzten Pflichtspiel mit Barça, einem 3:2 gegen Almeria, drei personelle Änderungen vor: Koundé, de Jong und Ferran Torres begannen für Christensen, Fermin und Joao Felix (alle Bank). Entgegen der Erwartungen des Trainers konnten die beiden Offensivakteure zunächst kaum Akzente setzen.

Ehemalige Barcelona-Spieler sorgen für Tor und Gefahr

Generell lief in der ersten Hälfte beim amtierenden spanischen Meister wenig zusammen. Zu allem Überfluss musste Joao Cancelo nach elf Minuten verletzt ausgewechselt werden. Kurz nach dem ersten Schock mussten die Katalanen gleich den nächsten verdauen: Sandro war auf rechts einteilt und spielte die Kugel scharf ins Zentrum, wo Munir aus nächster Nähe einschob (12.).

Ausgerechnet zwei ehemalige Barça-Spieler sorgten also für den Rückstand der Blaugrana. Diese konnten froh sein, dass Sandro nach einer Unsicherheit von Keeper Inaki Pena nur den Pfosten traf (28.). Xavis Mannschaft brachte in der ersten Hälfte gegen den Aufsteiger derweil nicht einen Schuss aufs Tor zustande, immer wieder versandeten lange Bälle - oder die Abwehr von Las Palmas ging dazwischen. Marmol klärte noch gerade so gegen Sergi Roberto (32.).

Lewandowski leitet Ferran Torres' Ausgleich kurios ein

Offenbar mit den richtigen Worten verabschiedete Xavi sein Team aus der Kabine, denn trotz des Auslassens von Wechseln zeigte Barça nach Wiederanpfiff ein anderes Gesicht. Raphinha schoss noch drüber (52.), der erste Ball aufs Tor von Las-Palmas-Keeper Valles ging dann über die Linie: Ferran Torres vollendete überlegt - Glück hatte Barcelona dennoch, vor dem Treffer war Lewandowski angeschossen worden, weshalb es überhaupt zur Aktion kam (55.).

Die Blaugrana hielten den Druck aufrecht, es fehlte jedoch an zündenden Ideen. Fast schockte Marmol Barcelona sogar, der Verteidiger köpfte knapp vorbei (77.).

Vitor Roque krönt sein Debüt nicht

Eine Minute später feierte der erst 18-jährige Winter-Neuzugang Vitor Roque sein Debüt für den FC Barcelona, der Brasilianer scheiterte wenig später an Keeper Valles (81.). Obwohl er tief in der Nachspielzeit (90.+7) eine Riesenchance vergab, siegte Barça. Möglich war dies aufgrund eines Elfmetertors von Gündogan, der den Strafstoß gegen Ex-Leverkusener Sinkgraven (welcher für seinen plumpen Schubser als letzter Mann glatt Rot sah) selbst herausgeholt hatte und verwandelte (90.+3).

Bereits am Sonntag geht es für Barça in der Copa del Rey bei UD Barbastro weiter (21 Uhr), Las Palmas ist eine Stunde später auf Teneriffa zu Gast.

mje