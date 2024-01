Tabellenführung behauptet: Rüdiger erlöst Real gegen Mallorca

Real Madrid bleibt Tabellenführer in La Liga. Gegen Mallorca bescherten Rüdiger und das Aluminium den Madrilenen drei wichtige Punkte im Titelrennen.

Rechtzeitig zum Weihnachtsfest hatte sich die Mannschaft vom jüngst mit einem neuen Vertrag ausgestatteten Carlo Ancelotti dank eines späten 1:0-Siegs bei Deportivo Alaves die Tabellenführung gesichert - und wollte diese im neuen Jahr natürlich verteidigen. Gegen zunächst sehr mutig anlaufende Mallorquiner dauerte es jedoch, ehe Rückkehrer Vinicius Junior, für Brahim Diaz im Angriff aufgeboten, in der 20. Minute die erste gute Chance der Hausherren verbuchte.

Vinicius Junior scheitert doppelt

Der Brasilianer war einer von vier neuen Akteuren gegenüber dem Last-Minute-Sieg im Baskenland, nach der die ohnehin schwer dezimierte Hintermannschaft der Madrilenen auch noch ohne den mit Rot des Feldes verwiesenen Nacho auskommen musste. Ersatzmann Tchouameni, Carvajal und Lunin, die für Matchwinner Vazquez und Kepa gekommen waren, hatten zunächst aber wenig zu tun und sahen nach gut 30 Minuten den nächsten Abschluss Vinicius Juniors, den Rajkovic abwehrte (37.).

Latte und Pfosten retten Real

Kurz vor dem Pausenpfiff durfte dann auch Mallorcas Coach Javier Aguirre, der gegenüber dem 3:2 Heimsieg gegen CA Osasuna van der Heyden für den Gelb-gesperrten Jaume Costa hatte aufbieten müssen, offensive Momente seiner Schützlinge begutachten - und diese hatten es in sich. Plötzlich drehte der RCD auf und stellte die Partie in einer kleinen Drangphase beinahe auf den Kopf. Zunächst sprang Antonio Sanchez' Kopfball von der Latte auf die Linie (42.), ehe Larin in der zweiten Minute der Nachspielzeit knapp am Kasten vorbeischoss.

Im zweiten Durchgang änderte sich am Bild in Madrid nichts. Der Favorit dominierte, meldete sich mit Ausnahme eines letztlich harmlosen Freistoßes von Kroos (53.) offensiv allerdings nicht wirklich an. Anders Mallorca, das im direkten Gegenzug erneut Pech hatte. Samuel Costa zog aus der Distanz ab und schweißte das Spielgerät an Lunin vorbei an den Pfosten (54.).

Nach Brahim Diaz' unglaublichem Fehlschuss: Rüdiger erlöst Real

Es folgten 15 Minuten Leerlauf, nach denen Brahim Diaz eine frühe Bewerbung für alle Rückblicke des noch so jungen Jahres abgab. Nachdem Rajkovic einen Schlenzer Rodrygos noch herausragend pariert hatte, brachte der Joker der Gastgeber es einen Meter vor dem leeren Tor fertig, das Spielgerät an den Innenpfosten zu köpfen, von wo es aus dem Kasten sprang (69.).

So musste ein weiteres Mal ein Eckball helfen, der bereits bei Deportivo Alaves den Sieg in der Nachspielzeit gesichert hatte. Diesmal waren allerdings nicht Kroos und Vazquez die Protagonisten, sondern Modric und Rüdiger. Der Mittelfeldstratege bediente den Abwehrchef, der unhaltbar zum 1:0 einköpfte (78.). Ein Treffer, auf den Mallorca keine Antwort mehr fand.

Am kommenden Wochenende hat La Liga Pause, denn es steht das Sechzehntelfinale in der Copa del Rey an. Real ist beim CF Arandina (Samstag, 21.30 Uhr) zu Gast, Mallorca beim Burgos CF einen Tag später (12 Uhr).