Bilbao setzt sich in Sevilla durch und zieht an Atletico vorbei

Athletic Bilbao befindet sich weiter voll auf Europapokal-Kurs. Am Donnerstagabend setzten sich die Basken mit 2:0 beim FC Sevilla durch und schoben sich damit zumindest vorerst auf Platz drei.

Die Ausgangslage im Traditionsduell zwischen Athletic Bilbao und dem FC Sevilla hätte unterschiedlicher kaum sein können. Während die Gastgeber nach nur einem Sieg in den letzten zwölf Ligaspielen den Blick nach unten richten mussten - nur ein Punkt trennte Sevilla vor dem Spiel von den Abstiegsrängen -, richtete sich der Blick der Basken nach acht ungeschlagenen Spielen in Folge in Richtung Top 4.

Eine Gemeinsamkeit gab es aber doch: Sowohl Sevilla-Coach Enrique Sanchez Flores als auch Bilbaos Trainer Ernesto Valverde mussten auf einen Leistungsträger in der Offensive verzichten. En-Nesyri (Marokko) und Inaki Williams (Ghana) standen ihren Teams aufgrund des Afrika Cups nicht zur Verfügung.

Besonders bemerkbar wurde der Ausfall bei Sevilla, denn dort konnte En-Nesyris Vertreter Rafa Mir im ersten Durchgang keine Akzente setzen. So blieben es ruhige 45 Minuten für Torwart Unai Simon, der sich anschauen konnte, wie seine Teamkollegen mit der Zeit immer gefährlicher wurden.

Vesga köpft Bilbao in Führung

Einen Abschluss von Guruzeta wackelte Dmitrovic noch am Tor vorbei (23.) und Williams verpasste das Tor nach schönem Zusammenspiel vom Elfmeterpunkt (25.), doch wenig später brachte Vesga den Basken die verdiente Führung: Nach einer Flanke von Ruiz de Galarreta bekam der Sechser zu viel Platz und nickte aus zehn Metern sicher ein (30.). Dabei sollte es bis zur Pause bleiben.

Nur knapp 20 Sekunden nach Wiederbeginn ließ Bilbao die große Chance auf das 2:0 aus. Williams' abgefälschter Schuss prallte an die Latte, anschließend bekam Juanlu die Kugel nicht geklärt, doch Sancet scheiterte an Badé, der auf der Linie rettete. Williams setzte die Kugel auch im dritten Anlauf knapp vorbei (46.).

Sevilla wurde anschließend besser und kam erstmals in der Partie auch zu Abschlüssen. Sergio Ramos setzte einen gefährlichen Freistoß in die Mauer (54.), Suso verpasste knapp (56.) und Kike Salas traf den Kopfball aus kurzer Distanz nicht richtig (62.).

Paredes bringt die Entscheidung

Richtig auszeichnen musste sich Unai Simon aber erst in der 73. Minute, als er zunächst den verdeckten Schuss von Kike Salas parierte und anschließend auch gegen Rafa Mir zur Stelle war - wenngleich der Treffer wohl aufgrund einer Abseitsstellung ohnehin nicht gezählt hätte. Doch plötzlich waren es die in dieser Phase blassen Basken, die trafen. Nach einer Flanke von Ander Herrera nutzte Paredes das Chaos in der Sevilla-Defensive aus und schob zum 2:0 ein (76.). Mit seinem ersten Profi-Treffer sorgte das Eigengewächs für die Entscheidung.

Damit nutzt Athletic Bilbao die 3:4-Niederlage von Atletico Madrid aus und zieht in der Tabelle vorbei auf Platz drei - der FC Barcelona hat allerdings mit einem Punkt gegen Las Palmas am Abend die Chance, noch an beiden Teams vorbeizuziehen. Für Sevilla bliebt die Lage dagegen auf Platz 16 weiter ungemütlich. Bevor die eigene Situation in der Liga verbessert werden kann, geht es am Sonntag (16 Uhr) zunächst im Pokal zu Zweitligist Racing Ferrol. Drei Stunden später ist Bilbao zu Gast in Eibar.