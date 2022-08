Larsson: "Ich brauche noch ein bisschen Zeit"

Während Simon Terodde gegen Gladbach erstmals in dieser Saison von Anfang an auflaufen könnte, dürfte das Debüt des neuen Schalker Stürmers Jordan Larsson noch auf sich warten lassen. Er brauche "noch ein bisschen Zeit", sagte Larsson am Mittwoch.

Neue Nummer 7 auf Schalke: Jordan Larsson braucht noch Zeit. imago images