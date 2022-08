VAR-Ärger darf Schalker Schwächen nicht verschleiern

Die Schalker sind arg gefrustet wegen des VAR-Ärgers in Köln, teilweise absolut zurecht. Bei allen Begleitumständen muss man aber auch sehen, dass einige Werte der Königsblauen stark verbesserungswürdig waren - Platzverweis hin oder her.

Als der Schiedsrichter Rodrigo Zalazars 1:0 nach Intervention des VAR aberkannte, dürfte so manches Fußballerherz geblutet haben. Man kann vortrefflich über die Szene streiten, letztlich darf man die Annullierung aber als regelkonform anerkennen. Ebenso war es in Ordnung, den späteren Kölner Treffer zum 2:0 von Florian Kainz nach Einschalten des VAR (kein strafbares Abseits, kein Foulspiel) doch zu geben.

Der VAR-Ärger der Schalker, die sich dem Schiedsrichtergespann machtlos ausgeliefert fühlten, richtet sich vor allem gegen die strittigste Szene: Die Rote Karte für Dominick Drexler. Hätte der Schiedsrichter das Einsteigen des Mittelfeldspielers gegen Jonas Hector an der Mittellinie sofort mit einem Feldverweis geahndet, wäre das zwar hart, aber vertretbar gewesen. Der Punkt ist: Eine glasklare Fehlentscheidung lag nicht vor, deshalb hätte der Referee nachträglich keine Rote Karte geben dürfen.

Die Hinausstellung Drexlers hatte gravierende Auswirkungen auf das Spiel der Schalker, die fortan 55 Minuten lang in Unterzahl Gegenwehr leisten mussten - und damit überfordert waren.

Auch wenn es Schalkes erstes Ligaspiel nach der Bundesliga-Rückkehr war, und auch wenn sich die Mannschaft, in deren Startelf sieben Neuzugänge standen, erst finden und einspielen muss: Der VAR-Ärger darf die Schwächen im Schalker Spiel nicht verschleiern.

32 Kölner Torschüsse und 9:1 Ecken

Auch in Unterzahl darf eine Defensive stabiler stehen, was aber nicht der Fall war. Köln kam am Ende auf nicht weniger als 32 Torschüsse, das Eckenverhältnis von 9:1 spricht ebenso Bände wie das Chancenverhältnis: Der Effzeh hatte zwölf gute Gelegenheiten, Schalke nur zwei. Die erste davon führte zum Anschlusstor, die zweite erfolgte in der Nachspielzeit durch Cedric Brunners Pfostentreffer. Das zeigt: Auch die Offensive war mau unterwegs - Unterzahl hin oder her. Der Mannschaft mangelt es an Tempo, um schnell nach vorne zu gelangen.

Sebastian Polter kam überhaupt nicht zum Zug (kicker-Note 5), inklusive seines Auftritts beim 5:0 im Pokal gegen den Bremer SV hat der Stürmer nun vier bescheidene Pflichtspiel-Halbzeiten abgeliefert. Der eingewechselte Marius Bülter erzielte in Köln zumindest den Anschlusstreffer (kicker-Note 2,5). Hier bewährte sich das effiziente Muster aus der Aufstiegssaison: Scharfer Standard von Thomas Ouwejan, Kopfball, Tor.

610 Kölner Pässe, 208 von Schalke

Die sportlichen Defizite der Schalker lassen sich beim 1:3 gegen den 1. FC Köln auch bei anderen Werten ablesen. Weniger Ballbesitz ist in Unterzahl nicht ungewöhnlich (75:25 Prozent), aber während die Kölner 610 Pässe spielten, kamen die Gelsenkirchener nur auf 208, lediglich 129 landeten auch beim Mitspieler. Das sind 62 Prozent - bei den Kölnern (533 angekommene Pässe) lautete der Wert 87 Prozent. Frappierend ist die Zweikampfquote von 68:32 Prozent. Mit Unterzahl begründbar ist sie nicht.

Für eine gute Leistung gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im ersten Heimspiel der Saison muss sich Schalke also sportlich noch in einigen Bereichen verbessern. Erneuter VAR-Ärger darf allen Beteiligten gerne erspart bleiben.