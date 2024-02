Lappi gewinnt in Schweden

Esapekka Lappi hat nach der Aufgabe seines finnischen Landsmanns Kalle Rovanperä den WM-Lauf in Schweden gewonnen.

Auf dem Sprung zum Sieg bei der Rallye-WM in Schweden: Esapekka Lappi mit Beifahrer Janne Ferm im Hyundai. IMAGO/Bildbyran

Zwei Tage nach dem frühzeitigen Aus des Weltmeisters holte Lappi in Umea auf Schnee und Eis seinen zweiten Sieg nach dem Triumph in Finnland 2017. Im Hyundai setzte sich der 33-Jährige vor dem Briten Elfyn Evans (Toyota) und dem Franzosen Adrien Fourmaux (Ford) durch.

Rovanperä, Champion von 2022 und 2023, teilt sich das dritte Auto des Toyota-Werksteams in diesem Jahr mit dem Franzosen Sebastien Ogier, der Titelverteidiger tritt nur bei ausgewählten Stationen an. Bei der Rallye Monte Carlo, Auftakt zur 52. Saison, hatte der 23-Jährige Ende Januar deshalb gefehlt. Monte-Sieger Thierry Neuville (Belgien) bleibt im Hyundai nach zwei WM-Läufen an der Spitze der Gesamtwertung.

Neben Rovanperä war auch der Este Ott Tänak am Freitag ausgeschieden. Der zweimalige Sieger in Schweden schlug mit der Front seines Hyundai im Schnee ein. Tänak fuhr danach langsam weiter und wäre beinahe mit Fourmaux kollidiert.

Rallye, 2. WM-Lauf in Umea/Schweden, Stand nach 18 Wertungsprüfungen

1. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Finnland) Hyundai 2:33:04,9 Stunden, 2. Elfyn Evans/Scott Martin (Großbritannien) Toyota +29,6 Sekunden, 3. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Frankreich) Ford +47,9, 4. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Frankreich/Belgien) Hyundai +1:46,3 Minuten, 5. Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Schweden/Großbritannien) Skoda +5:04,2, 6. Sami Pajari/Enni Mälkönen (Finnland) Skoda +6:23,9, 7. Georg Linnamäe/James Morgan (Estland/Großbritannien) Toyota +6:26,4, 8. Roope Korhonen/Anssi Vinnkka (Finnland) Toyota +6:48,1, 9. Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (Finnland) Toyota +7:25,7, 10. Lorenzo Bertelli/Simone Scattolin (Italien) Toyota +7:37,7 (SID)

Stand in der Fahrer-WM nach 2 von 13 WM-Läufen

1. Neuville 48 Punkte, 2. Evans 45, 3. Fourmaux 29, 4. Ogier 24, 5. Tänak 21, 6. Lappi 19, 7. Katsuta 12, 8. Rovanperä 11, 9. Solberg 8, 10. Mikkelsen 6