"Langfristigen Vertrag angeboten": Azzouzi hofft auf Leitls Verbleib in Fürth

Stefan Leitls Vertrag bei der SpVgg Greuther Fürth läuft noch bis 2023 - dennoch ist ungewiss, ob die Zukunft des Trainers weiterhin in Fürth liegt. Sportdirektor Rachid Azzouzi jedenfalls hofft auf einen Verbleib des 44-Jährigen, der sich selbst noch nicht zu seinen Plänen geäußert hat.

Mit Leitl stieg die SpVgg überraschend in die Bundesliga auf, legte dann aber mit nur einem Punkt aus den ersten 14 Spielen einen katastrophalen Start in die Saison hin. Das Kleeblatt hielt jedoch an seinem Coach fest - und der schaffte es, die Mannschaft zu stabilisieren, auch wenn der direkte Abstieg wohl nicht mehr zu vermeiden ist.

Azzouzi hofft nun, dass Leitl auch in Zukunft die Fürther Geschicke leiten wird. "Wir haben ihm einen langfristigen Vertrag angeboten", sagte der 51-Jährige vor dem Ligaspiel gegen Bayer 04 Leverkusen bei "Sky" und sieht auch gute Argumente für eine Verbleib des Trainers: "Vielleicht ist die Sicherheit, die wir ihm aufgezeigt haben, ein Beweis dafür, wie sehr wir diesen Weg weitergehen wollen."

Den Eindruck, dass Leitl den Klub verlassen wolle, habe Azzouzi "überhaupt nicht. Stefan weiß, was er an uns hat. Er weiß, wie wir in schwierigen Phasen zu ihm gestanden sind. Wir sind unseren Weg weiter gegangen, weil wir von dem überzeugt sind."

Azzouzi betonte aber auch, dass halbe Sachen das Kleeblatt nicht weiterbringen würden. So brauche es in Fürth Menschen, "die hier zu 100 Prozent arbeiten wollen und dabei sein wollen und zu 100 Prozent alles geben wollen. Sonst haben wir keine Chance."