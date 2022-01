Langfristige Leihe: Frankfurt holt Knauff aus Dortmund

Ansgar Knauff (20) läuft ab sofort für Eintracht Frankfurt auf. Der Flügelspieler wird für eineinhalb Jahre von Borussia Dortmund ausgeliehen.

Am Mittwoch waren erste Berichte über eine sich andeutende Leihe laut geworden, am Donnerstag meldete die Eintracht dann Vollzug: Knauff wird für eineinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2023 ausgeliehen.

"Ansgar passt mit seinem Tempo und seinem Spielverständnis sehr gut in unsere Mannschaft und möchte hier den nächsten Entwicklungsschritt machen", wird Sportvorstand Markus Krösche in der Vereinsmitteilung zitiert. "Er ist in der Lage, uns auf den Außenbahnen sofort zu helfen."

Knauff hatte in der vergangenen Saison sein Debüt für die BVB-Profis gefeiert und sorgte mit seinem Siegtor beim 3:2 in Stuttgart für Furore. In der laufenden Spielzeit wechselte der Offensivmann zwischen Profis (neun Pflichtspiele) und zweiter Mannschaft (acht Pflichtspiele, ein Tor) hin und her.