Laimer wechselt Bayern-Rückennummer

Nur wenige Wochen nach seiner Ankunft hat Bayern-Neuzugang Konrad Laimer seine Rückennummer getauscht - seine Lieblingszahl wurde frei.

Wie viele Trikots der FC Bayern in diesem Sommer bereits mit einem Flock von Konrad Laimer verkauft hat, ist nicht überliefert. Nun ist die ursprüngliche Rückennummer des Neuzugangs jedenfalls schon nicht mehr aktuell. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstagnachmittag mitteilte, hat der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Tausch vorgenommen.

Demnach gibt er die Nummer 24 nach nur wenigen Wochen wieder auf, um sich die 27 zu schnappen, die Torwart Yann Sommer durch seinen Wechsel zu Inter Mailand freigemacht hat. Es ist Laimers Lieblingsrückennummer, die ihn schon auf seinen früheren Stationen begleitet hatte.

"Ich werde die 27 in Ehren halten, es sind große Fußstapfen"

"Die 27 hatte ich bereits in Salzburg und in Leipzig. Dazu kommt, dass ich am 27. Mai Geburtstag habe", wird der österreichische Nationalspieler, der ablösefrei von RB kam, auf der Bayern-Website zitiert. Vor Sommer hatte die 27 Laimers Landsmann David Alaba getragen - von 2009 bis 2021. "Ich werde die 27 in Ehren halten, es sind große Fußstapfen", sagt Laimer. "Ich bin happy, dass ich diese Nummer habe."

Und auch mit seinem Start an der Säbener Straße dürfte der Neuzugang zufrieden sein. In der Vorbereitung überzeugte er Trainer Thomas Tuchel derart, dass er beim Pflichtspielstart, dem DFL-Supercup gegen Ex-Klub Leipzig am Samstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), auf der Doppelsechs neben Joshua Kimmich gesetzt sein dürfte.

Für Kane wäre die 9 noch frei

Nicht vergeben sind im Bayern-Kader aktuell unter anderem auch die Rückennummern 15, 16, 17 und 18 - und natürlich die 9: Sie ist reserviert für den händeringend gesuchten neuen Mittelstürmer, der im Idealfall Harry Kane heißen soll. Der Poker um den Torjäger der Tottenham Hotspur ist aktuell in der heißen Phase und soll nach Wunsch der Bayern-Verantwortlichen und auch Kanes selbst zeitnah entschieden werden. Bei den Spurs trägt der 30-Jährige - anders als in Englands Nationalmannschaft - trotz seiner Torquote übrigens nicht die 9, sondern die 10 auf dem Rücken, die sich in München 2020 Leroy Sané gesichert hatte, als er von Manchester City kam.