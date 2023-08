Laimer: "So machen wir uns das Leben ein bisschen schwer"

Neuzugang Konrad Laimer (26) hat sich schnell eingefügt beim FC Bayern - und jetzt schon ein besonderes Spiel vor der Brust.

Offene Fragen bleiben vor dem Saisonstart der Bayern einige und fast auf jeder Position. Thomas Tuchel hätte zum Beispiel gerne noch einen Sechser, einen defensiv orientierten Mittelfeldspieler, der mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka oder Konrad Laimer in Konkurrenz treten würde. Weil dieser Wunschspieler aber ebenso wenig da ist wie Harry Kane oder ein zusätzlicher Torwart, wird auch am Samstag zumindest einer wieder ganz sicher im Mittelfeldzentrum beginnen: Laimer.

Der ablösefrei aus Leipzig gekommene Dauerbrenner stand anders als Kimmich, der am Montag gegen Monaco (4:2) geschont wurde, oder Goretzka, dem er fürs Erste den Rang abgelaufen hat, in jedem Testspiel von Beginn an auf dem Feld. "Ich fühle mich hier wohl", erklärte Laimer nach der geglückten Generalprobe, bei der er erneut ein sehr gutes Bild abgegeben hatte. "Ich will das reinbringen, was ich gut kann: viel Energie auf dem Platz zu lassen, alles rauszuhauen, damit wir das Spiel gewinnen. Dafür bin ich da."

Stammspieler? "Das müssen sie den Trainer fragen"

Ob er sich schon als Stammspieler ansehen kann? "Das müssen sie den Trainer fragen"; konterte Laimer maximal vorsichtig. "Wir sind hier beim FC Bayern, da ist der Konkurrenzkampf immer groß. Das ist auch gut so, dadurch können wir uns auf unser höchstes Level pushen und als Mannschaft die höchsten Ziele erreichen."

Damit es mit diesen Zielen was wird, sieht Laimer wenig überraschend noch Steigerungsbedarf. "Wir haben immer wieder mal Phasen drin, in denen wir die Konzentration nicht so hochhalten, zu leichte Ballverluste haben und es nicht konsequent zu Ende spielen." Zum Beispiel vor dem 0:1 gegen Monaco, als erst der dieses Mal wankende Min-Jae Kim und kurz darauf der erneut fleißige Mathys Tel leichtsinnige Abspielfehler einstreuten. "So machen wir uns das Leben ein bisschen schwer. Zum Saisonstart versuchen wir, alles gut zu machen."

Der Start hat es besonders für Laimer in sich, geht es am Samstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Allianz-Arena doch gegen seinen Ex-Verein RB. "Natürlich freue ich mich, ein paar alte Kollegen zu sehen", grinste er, stellte dann aber klar: "Es geht um einen Pokal, es ist kein Freundschaftsspiel mehr."