Laimer droht OP und monatelanger Ausfall

Konrad Laimer wird RB Leipzig wohl noch länger als zunächst befürchtet fehlen. Dem Österreicher droht nun doch eine Operation.

Bereits beim 3:0-Sieg gegen Borussia Dortmund am 6. Spieltag hatte sich Laimer eine Verletzung der Syndesmose im linken Fuß zugezogen. Zunächst entschied die medizinische Abteilung, die Verletzung konservativ zu behandeln, die Ausfallzeit des 25-Jährigen wurde mit "mehreren Wochen" angegeben.

Doch die Behandlungen zeigten bisher offenbar nicht den gewünschten Erfolg, sodass Laimer nun doch eine Operation droht. Damit würde sich seine Ausfallzeit aller Voraussicht nach bis Jahresende verlängern, erst nach der WM-Pause würde Laimer RB-Coach Marco Rose wieder zur Verfügung stehen.

Laimer, der im Sommer vom FC Bayern umworben gewesen, am Ende aber doch in Leipzig geblieben war, kam in der neuen Saison bislang in sechs Pflichtspielen zum Einsatz. Gegen den BVB machte er sein bislang bestes Spiel (kicker-Note 2).

