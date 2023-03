Lacroixs Abseits-Verletzung: Die Diagnose ist da

Mit sorgenvoller Miene begleiteten die Zuschauer am Sonntag beim Wolfsburger 2:2 gegen Eintracht Frankfurt Abwehrspieler Maxence Lacroix vom Platz, nachdem dieser sein linkes Knie überstreckt hatte. Nun gab der VfL eine Diagnose bekannt.

Es war eine Situation, die vermeidbar gewesen wäre. Schließlich war es ziemlich offensichtlich, dass der Frankfurter Angreifer Kolo Muani in der 72. Minute im Abseits stand, als er auf die Reise in Richtung Wolfsburger Tor geschickt wurde. Sein Wolfsburger Gegenspieler Maxence Lacroix hob direkt Arm, der Schiedsrichter-Assistent aber nicht die Fahne. Und so lief das Spiel weiter, Jesper Lindström drückte den Ball Sekunden später nach Querpass von Kolo Muani über die Wolfsburger Linie. Erst dann gab es das Signal, dass das Tor wegen der vorausgegangenen Abseitsstellung nicht zählt.

Bitter: Bei seiner Rettungsaktion überstreckte VfL-Verteidiger Lacroix sein linkes Knie, saß kurze Zeit später auf dem Rasen der Volkswagen-Arena und musste anschließend mit bandagiertem Bein vom Feld. "Er hat sich das Knie verdreht", sagte Trainer Niko Kovac kurz nach dem Spiel, "wir müssen abwarten, was bei der Untersuchung rauskommt."

Die erfolgte am heutigen Montag, und sie brachte eine Entwarnung. "Starke Prellung unterhalb der Kniekehle", so lautet nach Angaben des VfL der Lacroix-Befund, der die Sorge nahm, dass es sich um eine schwere Bänderverletzung handeln könnte.

Wie lange Lacroix nun aussetzen muss, darüber gibt es hingegen noch keine Auskunft. Sein Einsatz am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im nächsten Heimspiel gegen Union Berlin dürfte aber zumindest fraglich sein. Bitter für den 21-jährigen Franzosen: Die Gelbsperre von Innenverteidiger-Konkurrent Sebastiaan Bornauw am vorherigen Spieltag hatte er beim 2:0-Sieg beim 1. FC Köln genutzt, um sich den Platz an der Seite von Micky van de Ven zurückzuerobern. Gegen Frankfurt erhielt Lacroix den Vorzug - bis die Abseits-Verletzung ihn stoppte.