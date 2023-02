Labbadia hat die Wahl zwischen Nartey und Ito

Der VfB Stuttgart verliert nicht nur die Partie und mögliche Punkte auf Schalke, sondern auch noch Borna Sosa für das anstehende Duell mit dem FC Bayern. Nikolas Nartey und Hiroki Ito sind die Nachfolge-Kandidaten für den Kroaten.

Die gesamte Vorbereitung musste Sosa bereits verletzungsbedingt aussetzen. Die Leistenbeschwerden, die er sich bei der Weltmeisterschaft in Katar im Dezember zugezogen hatte, ließen lange kein Mitwirken des Linkfüßers zu.

Erst am 19. Spieltag gegen Werder Bremen (0:2) feierte der 25-Jährige sein Comeback und unterstrich auch schnell wieder seine Wichtigkeit für die Schwaben. Auf Schalke erwischte der Nationalspieler, wie fast alle seiner Teamkollegen, einen schlechten Tag. Zu allem Überfluss sah er auch noch nach einem relativ harmlosen Gerangel mit Rodrigo Zalazar die Gelbe Karte. Seine fünfte, die ihn jetzt zum Zuschauen zwingt.

Sosa: "So was passiert im Fußball"

Der Schalker Mittelfeldspieler habe Sosa nach dessen Darstellung bei einem Zweikampf in der 70. Minute mit dem Fuß im Adduktorenbereich getroffen. Ob absichtlich oder nicht, sei dahingestellt. Der Kroate wollte ihn jedenfalls aufgebracht zur Rede stellen, der Schalker legte sich daraufhin vorsichtshalber schnell mal flach. Nichts von wirklich großem Belang, dennoch für Schiedsrichter Deniz Aytekin eine Verwarnung wert. "Das ärgert mich", sagt Sosa, der sich allerdings der Strafberechtigung bewusst ist. "So was passiert im Fußball."

Sein Fehlen bietet zwei anderen Kollegen eine Einsatzchance im Duell mit dem Rekordmeister. Bruno Labbadia hat die Wahl zwischen Ito und Nartey. Ito dürfte als gelernter Linksverteidiger die etwas größere Chance haben. Er ist voll im Saft, bekleidete bisher die linke Seite in der Innenverteidigung. Bis auf die Partie auf Schalke sehr solide. Beim 1:2 wechselte ihn sein unzufriedener Cheftrainer zur Halbzeit aus und brachte Dan-Axel Zagadou.

Nartey einer der heimlichen Gewinner der Vorbereitung

Ebenso eine gute Chance darf sich Nartey ausrechnen. Der Däne war in der Vorbereitung einer der heimlichen Gewinner im Kader der Stuttgarter, durfte sich sowohl im defensiven Mittelfeld, als auch auf der linken Defensivseite zeigen und machte seine Sache meistens ordentlich bis gut. Allerdings sieht Labbadia den früheren U-19- und U-21-Nationalspieler eher im Mittelfeld. Obwohl dieser in seiner Leihzeit beim SV Sandhausen in der Saison 2020/21 reichlich Erfahrung in der Viererkette gesammelt hat. Sosa wird des Trainers Wahl egal sein.