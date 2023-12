Kwasniok erwartet starken Abnutzungskampf beim HSV

Der SC Paderborn ist im Hinrunden-Endspurt am Samstag beim Spitzenteam Hamburger SV zu Gast. Mit Personalproblemen.

Die Paderborner erleben derzeit ein Wellenbad der Gefühle. Nach zwei Niederlagen gegen den 1. FC Nürnberg (1:3) und bei der SV Elversberg (1:4) fanden die Schützlinge von Chefcoach Lukas Kwasniok mit dem 1:0 gegen Hannover 96 wieder in die Erfolgsspur. Bundesliga-Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen war im DFB-Pokal-Achtelfinale aber eine Nummer zu groß, nach dem 1:3 am Mittwoch bei der Werkself stand das Aus im Cup-Wettbewerb für den SCP07.

Nun wartet am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) erneut ein starkes Team auf die Ostwestfalen, die beim Hamburger SV zu Gast sind. "Die Ansetzung am Samstag ist mehr als unglücklich für beide Mannschaften, nachdem beide erst am Mittwochabend gespielt haben. Darunter wird auch die Qualität des Spiels leiden. Es wird ein Abnutzungskampf werden", sagte Kwasniok auf der Spieltagspressekonferenz. Die Hanseaten schieden im Pokal ebenfalls aus, unterlagen bei Hertha BSC mit 3:5 im Elfmeterschießen.

Visar Musliu wird in der Abwehr eine zentrale Rolle einnehmen. Während Musliu nach Sperre, Verletzungen und mehreren Länderspielen zum Ende der Hinrunde auf einem sehr guten Weg ist, muss Coach Kwasniok auf mehrere andere Spieler verzichten. Neben Torwart Jannik Huth (persönliche Gründe) und Mittelfeldspieler Niclas Nadj (krank) werden auch Defensivakteur Maximilian Rohr (Teilanriss der Sehne im hinteren Oberschenkel) und Stürmer Felix Platte (Infekt) nicht dabei sein.

Rohr verpasst Wiedersehen mit dem Ex-Klub

Der 28-jährige Rohr musste in Leverkusen bereits nach 21 Minuten verletzt vom Platz. Rohr hatte erst am Sonntag gegen Hannover als Mittelmann in der Dreierkette ein gelungenes Comeback gefeiert. Zuvor hatte der Allrounder seit dem 4. August (1:1 gegen Osnabrück) gefehlt. Rohr hatte an verschiedenen Verletzungen und Erkrankungen laboriert. Nun ist der 1,93-Meter-Mann, den die Paderborner im Spätsommer 2002 vom HSV ausliehen und später fest verpflichteten, schon wieder außer Gefecht. Das Wiedersehen mit dem Ex-Klub fällt also aus für den Defensivspieler.

Heimstarke Hamburger

In den jüngsten Vergleichen mit den Hamburgern hat Paderborn gut ausgesehen. So waren die 07er die letzte Mannschaft, die im Volkspark etwas Zählbares holen konnte. Im Mai 2023 gab es dort ein 2:2-Remis nach zweimaligem Rückstand. Im bisherigen Saisonverlauf hat der HSV alle sieben Heimspiele für sich entschieden.