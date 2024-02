Kuchen für das Geburtstagskind: Malen revanchiert sich bei Füllkrug

Nach dem 3:0 über den SC Freiburg freute sich Dortmunds Trainer Edin Terzic auch darüber, dass eine von ihm getätigte Aussage sich langsam bewahrheitet. Für Geburtstagskind Füllkrug gab es Lob und ein besonderes Geschenk.

Fünf Spiele, 13 Punkte und 13:1 Tore, so liest sich die aktuelle Jahresbilanz von Borussia Dortmund. Gegen Freiburg sah Edin Terzic "die beste Leistung im Jahr 2024", wie er bei DAZN nach der Partie verriet. Beim 3:0 über den Sport-Club lobte der Coach vor allem einen Mannschaftsteil, der im alten Jahr noch für so einiges Kopfzerbrechen gesorgt hatte: die Defensive.

Gegen zugegebenerweise auch harmlose Breisgauer ließ der BVB nahezu nichts zu. Von den insgesamt nur sechs Torschüssen der Gäste hatte der wieder genesene Gregor Kobel mit keinem ein Problem. Auch weil seine Mitspieler vor dem Strafraum so gut wie alles schon wegverteidigt hatten. "Heute war es wirklich eine sehr gute Leistung", lobte Terzic das gesamte Defensivverhalten seiner Mannschaft - unterstrich aber auch: "Das ist die Basis." Denn schließlich wurde er selbst "häufiger zitiert" für seine Aussage "weniger sexy, mehr erfolgreich".

Mentalität in der Defensive zeigen

Damit meinte Terzic nicht, "dass wir keine Tore schießen wollen, sondern dass wir unkomplizierter spielen sollen, das wir effektiver sein sollen vorne und hinten unser eigene Tor besser beschützen sollen". Oder anders ausgedrückt: "Wir zeigen in der Offensive häufig unser Talent und in der Defensive müssen wir unsere Mentalität zeigen." In der Hinrunde sei dies schlicht "viel zu selten gelungen", anders als am 21. Spieltag gegen Freiburg: "Das ist richtig gut gewesen." So bleibt das einzige Gegentor im Jahr 2024 ein Eigentor von Nico Schlotterbeck gegen Bochum.

Allerdings stand auch schon gegen Heidenheim vor einer Woche die Null, doch beim Auswärtsspiel beim Aufsteiger hatte es dafür dann in der Offensive gehapert. In dieser war gegen Freiburg, gegen das der BVB zuvor in 15 Heimspiele 45 von 43 möglichen Punkte geholt hatte, Marco Reus für Youssoufa Moukoko zurück und agierte hinter der einzigen Spitze Niclas Füllkrug - flankiert von Jamie Bynoe-Gittens und Donyell Malen.

Malen revanchiert sich bei Füllkrug

Vor allem das Zusammenspiel von Füllkrug und Malen klappte prächtig. Zwei Tore legte der Mittelstürmer seinem Mitspieler auf, den 3:0-Endstand stellte er selbst her und beschenkte damit nicht nur sein Team, sondern auch sich selbst, der 9. Februar ist nämlich sein Geburtstag. "Ich habe mir heute zum Geburtstag einen Sieg gewünscht - vielleicht war heimlich auch ein kleines Törchen dabei", verriet der nun 31-Jährige, der vom doppelten Torschützen noch einen besonderen Dank erhielt. Malen überreichte seinem Assistgeber einen kleinen Kuchen mit ein paar Geburtstagskerzen, Füllkrug freute es: "Super Aktion! Ich habe ihm heute auch zwei vorgelegt, von daher ist das eine gute Revanche."

Insgesamt steht Füllkrug nun bei zehn Toren und sieben Assists und ist damit Dortmunds Top-Scorer. Terzic hat schon einen Plan, wie er den Lauf seines Stürmers, der schon gegen Bochum dreimal getroffen hatte, weiter anhalten lassen kann: "Wir werden ihm nächste Woche erzählen, dass er wieder Geburtstag hat."

Forderung an Füllkrug

Ohne Scherz fügte der Trainer dann allerdings noch an, dass er ein solches Spiel, wie es Füllkrug gezeigt hatte, "auch von einer Nummer neun" erwarte, "dass er immer wieder anspielbar ist, dass er immer wieder die Räume öffnet, dass er dann da ist, wenn die Bälle gezielt reinkommen". Alles erfüllte der Nationalstürmer an diesem Freitagabend - das müsse auch der Maßstab für die kommenden Spiele sein, so ein Trainer: "Niclas hat heute ein tolles Spiel gemacht und daran werden wir ihn auch weiter messen."