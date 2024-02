Füllkrug und Malen im Duett: BVB findet gegen Lieblingsgegner Freiburg zurück in die Spur

Borussia Dortmund ist zurück in der Erfolgsspur. Beim 3:0 über den SC Freiburg war das Zusammenspiel von Füllkrug und Malen spielentscheidend.

Angesichts von nur zwei Punkten aus den letzten 15 Auswärtsspielen in Dortmund dürften die Freiburger nicht wirklich gerne zum BVB gereist sein. Trotz der verheerenden Statistik begannen die Breisgauer, bei denen im Vergleich zum 1:3 gegen den VfB Stuttgart Sildillia den verletzten Ginter und Gregoritsch den rot-gesperrten Röhl ersetzte, aber mutig. Die erste Annäherung gehörte Höler (1.).

Malen unter die Latte

Dortmund konnte auf die wieder genesenen Kobel und Reus setzen - nach dem 0:0 in Heidenheim blieb Meyer und Moukoko nur die Bank -, außerdem spielten Can für Özcan (krank) und Ryerson für den abgewanderten Meunier (Trabzonspor). Nach etwas Anlaufzeit erarbeitete sich der BVB, der vor allem im Aufbau sehr variabel agierte, mehr Spielanteile. Malens Fallrückzieher war der erste ernstzunehmende Torschuss (13.), der zweite saß sofort: Geburtstagskind Füllkrug legte für Malen ab, der die Kugel humorlos unter die Latte drosch (16.).

Mit dem Gegentreffer war der Freiburger Anfangselan nahezu zum Erliegen gekommen. Zwar verschoben die Gäste in der Defensive weiter diszipliniert und ließen nicht wirklich viel zu, nach vorne ging bis auf einen Kopfball von Gregoritsch, den Kobel entschärfte (21.) wenig. Einen weiteren Dämpfer erhielten die Bemühungen als mit Gulde ein weiterer Innenverteidiger verletzt vom Feld musste (23.). Für ihn kam die Hoffenheimer Leihgabe Szalai.

BVB kontert zum 2:0

Von diesen zwei Tiefschlägen mussten sich die Gäste erst einmal erholen, bekamen dazu aber wegen einer rund zehnminütigen Unterbrechung (Fanprotest gegen die DFL-Investoren-Entscheidung) Zeit. Danach zeigte sich der Sport-Club wieder in Strafraumnähe, zwingend wurde es allerdings nicht. Spielbestimmend blieb der BVB, der per Konter, den Malen erneut auf Vorlage von Füllkrug zum 2:0-Pausenstand abschloss (45.+7), noch vor der Pause erhöhte. Ryerson ließ aus kurzer Distanz gar noch eine höhere Führung liegen (45.+11).

Auch Bynoe-Gittens (46.) und Füllkrug (53.) konnten zu Beginn des zweiten Durchgangs nicht auf 3:0 stellen, beide scheiterten an Atubolu. Vom Sport-Club kam weiterhin sehr wenig, Atubolu hielt sein Team gegen Reus (71.) erneut im Spiel. Bei Maatsens Knaller musste der Außenpfosten helfen (72.).

Bei den Gästen indes wurden die Lücken immer größer, vorne ging aber weiterhin nicht viel zusammen. Der vom Asien-Cup zurückgekehrte Doan (74.) und der eingewechselte Philipp (81.) prüften Kobel nicht wirklich.

Füllkrug köpft das 3:0 - Emotionen bei Morey-Einwechslung

So blieb der Schlusspunkt Füllkrug vorbehalten, der seine starke Leistung mit einem eigenen Treffer (per Kopf) krönte (87.). Kurz darauf wurde es emotional im Signal-Iduna-Park, denn Morey gab nach langer Leidenszeit sein Comeback. Anschließend brandete nochmal Jubel auf, der Schlusspfiff war ertönt und der BVB nach dem nächsten Sieg gegen den Lieblingsgegner wieder in der Spur.

Der Sport-Club nimmt damit wieder einmal aus Dortmund nichts mit und verlor sogar das dritte Spiel in Folge - das gab es zuletzt im November 2021.

Während die Freiburger mit dem Hinspiel bei RC Lens in den Play-offs der Europa League am Donnerstag (21 Uhr) und dem anschließenden Gastspiel in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr) eine Englische Woche erwartet, sind die Dortmunder erst wieder am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg gefordert.