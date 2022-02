Kruse gibt offen zu: Elfmeterpfiff war "Glück für uns"

Der VfL Wolfsburg hat auch dank eines durchaus umstrittenen Elfmeters in Frankfurt gewonnen. Der Gefoulte Max Kruse gab im Anschluss an das 2:0 seine Sicht der Dinge preis.

26 Minuten lang hatte der VfL Wolfsburg bei Eintracht Frankfurt kaum für Gefahr gesorgt. Aus dem Nichts tauchte dann Rückkehrer Max Kruse am Strafraumrand auf und ging nach einem Kontakt mit SGE-Abwehrspieler Martin Hinteregger zu Boden. Die Szene sollte die Wende im Spiel bringen.

Denn nach Kontakt mit dem Kölner Keller entschied Referee Frank Willenborg auf Elfmeter und nicht auf Freistoß. Kruse selbst bezeichnete den Kontakt mit Hinteregger, der ihn mehr oder weniger umgecheckt hatte, so: "Ich krieg den Ball und mache meinen typischen Haken und er steht mir halt komplett im Weg. Natürlich kann er sich nicht in Luft auflösen, das weiß ich auch", gab Kruse hinterher am Sky-Mikro zu.

Hätte er gewusst, dass das Foul im Strafraum war, hätte er es zuerst nicht gepfiffen.

Der Winter-Neuzugang der Wölfe ging sogar noch einen Schritt weiter. Kruse sprach von einer "50-50-Situation" und fügte vielsagend hinzu: "Hätte er (Schiedsrichter Willenborg, Anm. d. Red.) gewusst, dass das Foul im Strafraum war, hätte er es zuerst nicht gepfiffen. So pfeift er und muss am Ende auf Elfmeter entscheiden."

Trapp: Wolfsburg weiß nicht, "wie es gewonnen hat"

Diesen verwandelte Kruse und brachte seine Farben auf die Siegerstraße. Nach dem 1:0 aus dem Nichts änderten sich die Vorzeichen im Spiel und Wolfsburg schoss spät sogar noch das 2:0 durch Joker Dodi Lukebakio. Laut SGE-Keeper Kevin Trapp wusste Wolfsburg am Ende gar nicht, "wie es gewonnen hat. Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht", hielt der Schlussmann fest.

Der Sieg war also - wie Kruse eigentlich in Bezug auf den Elfmeter sagte - ein bisschen "Glück für uns". Der Nummer 9 dürfte wie ganz Wolfsburg aber der zweite Erfolg in Serie am wichtigsten sein. Zustande gekommen war dieser letztlich durch die Cleverness Kruses, über den Ridle Baku sagte: "Er hat eine Qualität, die uns nach vorne bringt."