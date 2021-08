Die blamable Frankfurter Leistung beim Pokalaus in Mannheim (0:2) ändert nichts an Markus Krösches grundsätzlichen Einschätzung des Kaders. Der Sportvorstand rechnet nicht damit, dass noch viel auf dem Transfermarkt passiert - abgesehen von der kurz bevorstehenden Verpflichtung von Jens Petter Hauge (AC Mailand).

Trotz des "Rückschlags" in der ersten Pokalrunde sieht Krösche die Eintracht "im Großen und Ganzen auf einem ganz guten Weg". In Mannheim agierten bis auf Torhüter Kevin Trapp alle Spieler unter ihren Möglichkeiten, zum Teil sogar sehr deutlich. Damit liegt auf der Hand: Eine erhebliche Leistungssteigerung ist nötig, um am Samstag im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund kein Waterloo zu erleben. "Wir müssen viele Dinge verbessern", weiß auch Krösche. Viel Zeit für Korrekturen bleibt dem neuen Trainer Oliver Glasner allerdings nicht. Wenn nach gut fünfwöchiger Vorbereitung so wenige Rädchen ineinandergreifen wie am Sonntag in Mannheim, ist das als deutliches Alarmsignal zu werten.

Doch bei allem Ärger und Frust über das Ausscheiden ist es verständlich, dass die Verantwortlichen bemüht sind, größtmögliche Ruhe auszustrahlen. Demonstrativ betont Krösche: "Wir stellen die Qualität des Kaders nicht in Frage und vertrauen jedem einzelnen Spieler."

"In der Offensive wird uns Hauge noch mehr Variabilität geben"

Mit Jens Petter Hauge (AC Mailand) ist zumindest eine weitere potenzielle Verstärkung im Anflug. "Jens Petter hat unheimlich viel Geschwindigkeit und Torgefahr, kann auf unterschiedlichen Positionen spielen und Eins-gegen-eins-Situationen gegen einen tiefstehenden Block lösen. In der Offensive wird er uns noch mehr Variabilität geben", erklärt der Sportvorstand. Der 21-jährige Norweger wird zunächst ausgeliehen, zudem sicherte sich die Eintracht eine Kaufoption in Höhe von etwa sieben Millionen Euro.

Krösche resümiert hinsichtlich der Transferaktivitäten: "Wir sind mit unserem Kader sehr zufrieden und können sehr variabel sein. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren." Allerdings verweist er darauf, dass das Transferfenster noch "relativ lange" offen sei.

Nun ist das Team am Zug

Klar ist: Die Profis stehen in der Pflicht, das in sie gesetzte Vertrauen schnellstmöglich zurückzuzahlen. Weitere Auftritte wie in Mannheim würden - zumindest im Umfeld - die Diskussionen über die Qualität auf einzelnen Positionen (rechte Innenverteidigung, rechte Außenbahn, Sturm) automatisch befeuern.