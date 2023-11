Kreuzbandriss bestätigt: Brych fällt lange aus

Was für ein bitteres Rekordspiel für Dr. Felix Brych: Der 48-Jährige wird wegen eines Kreuzbandrisses lange Zeit ausfallen. Das bestätigte der DFB am Sonntagmorgen.

Es sollte eigentlich ein Highlight für Dr. Felix Brych werden: Beim 2:1-Sieg des VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt am Samstagabend leitete Brych seine 344. Bundesligapartie und egalisierte damit dem Rekord von Wolfgang Stark aus dem Mai 2017.

Doch Brych konnte die Partie nicht beenden, nachdem er sich in der ersten Hälfte am rechten Knie verletzt hatte. Zum zweiten Durchgang musste der Vierte Offizielle Patrick Schwengers übernehmen, der so zu seinem Bundesligadebüt kam. Brych, der in der Pause in der Kabine blieb, äußerte nach der Partie gegenüber "Sky" den Verdacht auf einen Kreuzbandriss.

Eine MRT bestätigte nun die ersten Befürchtungen. Damit wird Brych lange Zeit ausfallen und muss entsprechend lange auf einen möglichen alleinigen Rekord warten.

Brych hatte am am 28. August 2004 bei der Partie Hertha BSC gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:1) sein Debüt in der Eliteklasse des deutschen Fußballs gegeben. 2007 wurde er FIFA-Schiedsrichter, er pfiff bei den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 sowie bei den Europameisterschaften 2016 und 2021. Zudem leitete er das Finale der Europa League 2013/14 und das Endspiel der Champions League 2016/17. Zum Jahresende 2021 schloss er seine internationale Karriere ab.

Brych wurde insgesamt fünfmal als DFB-Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet (2013, 2015, 2016, 2018, 2021), zweimal wurde er zum FIFA-Weltschiedsrichter gewählt (2017, 2021).