Krebs besiegt: Lainer kehrt ins Gladbach-Training zurück

Borussia Mönchengladbach hat am Montag eine gute Neuigkeit vermeldet: Stefan Lainer (31) hat seine Krebstherapie erfolgreich abgeschlossen und kehrt ins Training zurück.

Die Nachricht hatte Ende Juli nicht nur Borussia Mönchengladbach in Schock versetzt: Bei Stefan Lainer war im Rahmen einer medizinischen Untersuchung eine Lymphknotenkrebserkrankung diagnostiziert worden. Schon damals hatte der Verein angekündigt, keine medizinischen Details über Behandlung und Heilungsverlauf abgeben zu wollen. So drang während der vergangenen Monate wenig über den Zustand des Österreichers nach außen - bis jetzt.

Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, hat Lainer seine Krebstherapie erfolgreich abgeschlossen. Eine unlängst durchgeführte Abschlussuntersuchung zeigte demnach, dass die Krebserkrankung geheilt werden konnte. Damit bestätigten sich die ursprünglich nach der Diagnose geäußerten Hoffnungen, die - auch, weil Lainers Erkrankung früh entdeckt worden war - sehr gute Heilungschancen in Aussicht gestellt hatten.

Lainer kann somit in den Kreis der Mannschaft zurückkehren. Bereits während seiner Therapie hatte er regelmäßig unter medizinischer Überwachung mit Athletiktrainern an seiner Fitness gearbeitet. Nach Abschluss der obligatorischen Leistungsdiagnostik soll Lainer noch ab dieser Woche "Schritt für Schritt ins Mannschaftstraining teilintegriert" werden, heißt es.

"Wir sind unglaublich froh und auch erleichtert, dass Stevie Lainer den Kampf gegen diese Krankheit gewonnen hat", wird Roland Virkus, Mönchengladbachs Geschäftsführer Sport, in der Vereinsmitteilung zitiert. "Dieser Sieg macht uns sehr glücklich. Es freut uns für Stevie und seine Familie. Dass er jetzt wieder mit im Kreis der Mannschaft sein kann und die anderen Jungs regelmäßig sieht, ist für den weiteren Weg ein wichtiger Schritt. Gleichzeitig geben wir ihm die nötige Zeit, um wieder vollständig zurückzukommen."

Auch Lainer selbst kommt in der Mitteilung zu Wort: "Ich freue mich riesig, dass ich mich wieder voll auf Fußball konzentrieren und zusammen mit der Mannschaft trainieren kann", heißt es vom Rechtsverteidiger, der sich einige Wochen nach der Diagnose in einem Videoclip kämpferisch gezeigt hatte. "Die letzten Wochen und Monate waren eine große Herausforderung. Ich bin sehr dankbar, in dieser Zeit so viel Unterstützung durch Familie, Freunde, den Verein und die Fans erfahren zu haben. Das alles hat mir Kraft gegeben. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Frau und Doktor Sellmann, die in dieser Zeit die wichtigsten von vielen Stützen waren."

Lainer, der 2019 von RB Salzburg nach Mönchengladbach gewechselt war, absolvierte sein letztes Pflichtspiel für die Fohlen am letzten Bundesliga-Spieltag der vergangenen Saison beim 2:0 gegen Augsburg. Unter dem im Sommer gekommenen Gerardo Seoane lief er nur in Testspielen auf. Auch eine EM-Teilnahme mit der österreichischen Nationalmannschaft im kommenden Sommer rückt nun wieder in den Bereich des Möglichen.