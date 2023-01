Krank und wechselwillig: Brekalo fehlt beim VfL-Auftakt

Ohne Josip Brekalo startet der VfL Wolfsburg an diesem Dienstag in den zweiten Teil seiner Wintervorbereitung. Nach kicker-Informationen hat sich der Kroate krankgemeldet - und möchte parallel einen Wechsel vorantreiben.

Für 11 Uhr ist an diesem Dienstag die erste Trainingseinheit angesetzt, auch um 16 Uhr bittet Trainer Niko Kovac seine Mannen noch einmal auf den Platz. Der VfL Wolfsburg startet in den zweiten Teil seiner Wintervorbereitung und hat ein großes Ziel vor Augen: Nach dem enttäuschenden zwölften Rang der Vorsaison wollen die Niedersachsen zurück ins internationale Geschäft. Mit welchem Kader der VfL dieses Unterfangen angeht, ist noch nicht ganz klar. Einer aber möchte eigentlich nicht mehr dabei sein: Josip Brekalo.

Monza soll an einer Verpflichtung Brekalos interessiert sein

Nach kicker-Informationen wird der Kroate beim Auftakt nach der elftägigen Pause fehlen - krankheitsbedingt. Der 24-Jährige, der noch in seiner kroatischen Heimat in Zagreb weilen soll, meldete sich telefonisch ab. Ob er überhaupt noch einmal einsteigen wird in das VfL-Training, das ab Donnerstag im Vorbereitungscamp unter der Sonne an der portugiesische Algarveküste stattfindet, ist zumindest fraglich. Denn: Brekalo ist unverändert wechselwillig, mit dem AC Monza soll es weiterhin einen großen Interessenten geben. Spielt der Offensivmann nie mehr für Wolfsburg? Kleiner Haken: Interessierte Klubs wurden schon so häufig bei Brekalo gehandelt, die Umsetzung eines Transfers gestaltet sich jedoch immer äußerst kompliziert.

Schließlich geht es bei dem kroatischen Nationalspieler, der aufgrund seines Reservistendaseins in Wolfsburg die WM verpasst hat, um viel Geld. In Wolfsburg kassiert er in den verbleibenden sechs Monaten seiner Vertragslaufzeit noch rund 1,5 Millionen Euro, die VfL-Bereitschaft, abtrünnigen Spielern eine satte Abfindung zu zahlen, ist unter den Entscheidern Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer deutlich gesunken. Es muss bis Ende Januar also eine Einigung her. Zwischen Monza und Brekalo, zwischen Monza und dem VfL, zwischen dem VfL und dem Spieler. Einen Kontakt gab es bisher zumindest zwischen den Vereinen aber noch nicht. Zudem muss Brekalo nun freilich erst einmal wieder gesund werden.