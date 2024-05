Krammer bleibt dem FCN erhalten

Ersatztorhüterin Kristin Krammer läuft auch in der kommenden Zweitliga-Saison für den Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg auf. Am Mittwoch verkündete der FCN die Vertragsverlängerung mit der 21-Jährigen, die wegen der Verletzung von Stammkeeperin Lea Paulick in 15 Pflichtspielen dieser Saison aufgelaufen war. Zurzeit fehlt Krammer mit einem Meniskusriss allerdings selbst verletzt.