Auch Fleckstein bleibt den Zebras treu

Nach Joshua Bitter wird auch Tobias Fleckstein den MSV Duisburg in die Regionalliga begleiten. Der 25-jährige Innenverteidiger hat seinen Vertrag bei den Zebras verlängert. Schon seit Ende August 2020 steht der in Herne geborene Fleckstein in Diensten des MSV und lief für ihn in 92 Drittliga-Spielen auf. Der künftige Duisburger Trainer Dietmar Hirsch betont in einer Meldung: "In der vergangenen Saison war es für keinen beim MSV einfach, aber 'Flecki' gehört für mich zu denen, die überzeugen konnten. Ich freue mich wirklich, dass er bleibt: er ist gut ausgebildet, ein dynamischer, groß gewachsener Innenverteidiger, der sowohl Dreier- als auch Vierkette spielen kann - das macht es für uns in der Grundausrichtung flexibler."