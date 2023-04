Kramaric und Baumgartner wieder in vertauschten Rollen? "Gut möglich"

Nach zwei Siegen in Serie ist Pellegrino Matarazzo "nach wie vor unzufrieden". Der Hoffenheimer Trainer freut sich aber auf die Rückkehr eines Führungsspielers.

Der Abend des Ostersonntags hat es in sich. Wenn Hoffenheim (15.) die Schalker (17.) vor ausverkauftem Haus empfängt, trifft sich zwar der tiefe Tabellenkeller, doch die Stimmungslage auf beiden Seiten passt nicht so ganz dazu.

Nach zwei Erfolgserlebnissen der TSG kommt nun ein Gegner, der schon tot geglaubt war und wiederauferstanden ist. "Sie haben vor der Niederlage letzte Woche einen sensationellen Lauf gehabt", sagt Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo über die Königsblauen, "sie stehen defensiv sehr stabil und suchen ziemlich schnell das gegnerische Tor". 9.000 bis 10.000 Gästefans werden erwartet.

Auch über seine eigenen Spieler verlor der gebürtige US-Amerikaner am Donnerstag positive Worte. "Wir wollen das Spiel mit Energie, Zusammenhalt und Kraft bestreiten und unseren Lauf fortsetzen", sagte der 45-Jährige. "Die Mannschaft zieht sehr gut mit und nimmt Input sehr gut auf, ob taktisch oder mental."

Er ist ein Führungsspieler, auf und neben dem Platz. Pellegrino Matarazzo über Grischa Prömel

In der Partie gegen Bremen habe es "immer wieder Phasen gegeben, in denen man eine Spielidee gesehen hat, unsere Freilaufbewegungen vorhanden waren". Defensiv hätte sein Team aber früher herausrücken müssen, auch eine gewisse Passivität habe er gesehen.

Luft nach oben gibt es also allemal - nicht nur in der Tabelle. "Wir sind nach wie vor unzufrieden mit dieser Situation, wollen woanders stehen", sagte Matarazzo. Hoffnung macht ihm die Rückkehr des lange verletzten Grischa Prömel, der es seinem Trainer angetan hat. "Eine gute Ausstrahlung, sehr souveränes Coaching, Klarheit in seinen Aktionen" attestiert dieser seinem Mittelfeldmann: "Er ist ein Führungsspieler, auf und neben dem Platz." Für 90 Minuten werde es zwar nicht reichen, doch im Kader wird der 28-Jährige erstmals seit Anfang November auftauchen.

Kramarics finale Pässe, Baumgartner wird entlastet

Zwei Kandidaten für die volle Spielzeit sind dagegen Christoph Baumgartner und Andrej Kramaric. Zuletzt stellte Matarazzo den Mittelfeldspieler zweimal in den zentralen Sturm, während er den gelernten Mittelstürmer Kramaric auf die Acht setzte. Auf kicker-Nachfrage erklärte er diesen Kniff: "Baumi ist ein Spieler, der gerne Tiefe sucht, Stärken im Eins-gegen-eins hat, Energie im Pressing auf den Platz bringt. Deshalb wollten wir ihn ein Stück weit entlasten und seine Position näher ans gegnerische Tor bringen, um mehr Torgefahr zu entwickeln." In beiden Einsätzen überzeugte der Österreicher (je kicker-Note 2,5), traf in Bremen.

Teamkollege Kramaric kennt seine neue Position etwas länger, schon Julian Nagelsmann hatte ihn dort ausprobiert. "Andrej ist in der Lage, 13 Kilometer in einem Spiel zu laufen und überall zu sein", sagte Matarazzo, "er hat einen super finalen Pass und taucht in der Box auf". Auf der Acht habe der Kroate "zwei Spieler vor sich, die er füttern kann. Das war eine Idee am vorletzten Spieltag und hat für mich gut geklappt, deswegen haben wir es gegen Bremen beibehalten. Es ist gut möglich, dass es wieder so ausschaut."

Einige Spieler der TSG sind noch angeschlagen und kämpfen derzeit um ihre Fitness bis Sonntag. Robert Skov (Wadenprobleme) habe gute Fortschritte gemacht, doch mit einem Einsatz werde es knapp, berichtete Matarazzo. Stanley Nsoki knickte am Mittwoch im Training um, auch er ist fraglich.

Ein Kandidat für die Startelf ist Kevin Akpoguma, aber mit seinen Adduktorenproblemen wackelt auch der Innenverteidiger. "Er ist vermutlich eine Option für Sonntag", sagte der Trainer, obwohl Akpoguma noch nicht wieder mit der Mannschaft übt. Positiv: Neben Prömel sind auch Justin Che und Kasper Dolberg wieder einsatzfähig.