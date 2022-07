Kovac zwischen Lob und Tadel: "Richtig toll" und "halbe Kraft"

Der VfL Wolfsburg gewinnt seinen Test beim belgischen Erstligisten KV Mechelen mit 4:3. Trainer Niko Kovac sieht Fortschritte und Rückfälle in einem Spiel.

1:0, 2:0, 3:0, 4:0 - der VfL Wolfsburg agierte in Mechelen anfangs wie im Rausch. Nach einem Abstauber von Torjäger Lukas Nmecha, der in seinem ersten Testspiel nach verlängertem Urlaub und Knöchel-OP auf Anhieb wieder seinen guten Riecher unter Beweis stellte, trafen Luca Waldschmidt (achter Vorbereitungstreffer!), Omar Marmoush (per Kopf) und Ridle Baku durchaus sehenswert. "In der ersten Hälfte haben wir es richtig toll gemacht", lobte Niko Kovac seine Elf - und hatte nach den 90 Minuten dennoch "ein gespaltenes Gefühl". Denn: Nach der Pause baute der VfL deutlich ab, was dann doch noch stark an die Vorsaison erinnerte.

Schon vor dem Halbzeitpfiff kassierte Keeper Koen Casteels einen direkt verwandelten Eckball, nach dem Seitenwechsel machten die Belgier aus dem 1:4 noch ein 3:4. "Es geht nicht, wenn du 4:1 führst und es mit halber Kraft machst, da haben wir uns das Leben selber schwer gemacht", kritisierte Kovac und bilanzierte: "Wir haben noch einiges zu tun."

Arnold spielt als alleiniger Sechser - Generalprobe gegen Brentford

Gleichwohl ging der VfL wie schon eine Woche zuvor gegen die WSG Tirol (7:1) als Sieger vom Feld, agierte 45 Minuten lang in einem 4-3-3 mit Maximilian Arnold als alleinigem Sechser und in den Halbpositionen davor mit Neuzugang Patrick Wimmer und Rückkehrer Josip Brekalo sehr offensiv und durchaus ansprechend. "Wir haben körperlich einen Schritt nach vorne gemacht", resümiert Kovac nach dem einwöchigen Trainingscamp in Österreich. "Technisch und taktisch hat man große Fortschritte gesehen."

Weiter geht’s für den VfL mit der Generalprobe am kommenden Samstag (16 Uhr), wenn der Premier-League-Klub FC Brentford in Wolfsburg gastiert. Eine Woche später tritt die Kovac-Elf im DFB-Pokal in Jena an, anschließend startet die Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Werder Bremen.