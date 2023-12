Kovac lobt Wolfsburger Willen: "Habe mich gefragt, was wir verbrochen haben"

Nach sechs Auswärtsniederlagen in der Bundesliga am Stück durfte der VfL Wolfsburg mal wieder jubeln. Beim SV Darmstadt 98 siegten die Wölfe trotz langer Unterzahl mit 1:0. Vor der Winterpause folgt nun noch ein "Bonusspiel".

Der VfL Wolfsburg hat den Auswärts-Fluch nach sechs Bundesliga-Niederlagen in der Fremde am Stück durchbrochen. Bei Schlusslicht SV Darmstadt 98 setzten sich die Wölfe mit 1:0 durch. Ein Erfolg, der zwar sicherlich noch nicht als Befreiungsschlag zu werten ist, aber etwas Ruhe in die Autostadt bringen dürfte.

Dabei begann die Partie für die Gäste denkbar ungünstig. Schon nach 27 Minuten hatte Maxence Lacroix einen Pass als letzter Mann nicht unter Kontrolle bekommen, anschließend Luca Pfeiffer getroffen und war folgerichtig vom Platz geflogen. Für den Franzosen war es bereits die fünfte Rote Karte in der Bundesliga. Damit ist er allein für die letzten fünf Wolfsburger Platzverweise verantwortlich.

VfL zeigt sich so, "wie wir es in dieser Situation brauchen"

"Es ist schon merkwürdig, was uns diese Saison passiert. Nach der frühen Roten Karte habe ich mich schon gefragt, was wir verbrochen haben, dass wir jedes Mal mit solchen Schwierigkeiten umgehen müssen", erklärte Trainer Niko Kovac nach dem Abpfiff bei "Sky". Diesmal ließ sich der VfL davon jedoch nicht aus der Bahn werfen. "Die Mannschaft hat heute wirklich über 90 Minuten einen kämpferischen Willen gezeigt, so wie wir es in unserer Situation auch brauchen", betonte der Coach und erläuterte: "Wir brauchen die Punkte, wir haben uns das heute hart erarbeiten müssen und, ich glaube, wenn man das ganze Spiel betrachtet, auch verdient."

Lovro Majer war am Böllenfalltor nicht nur der auffälligste Wolfsburger, sondern erzielte auch den goldenen Siegtreffer. Für den Kroaten war es das zweite Tor im Trikot der Wölfe, beim 2:1 über Union Berlin am 4. Spieltag hatte er bereits per Strafstoß getroffen. "Ich freue mich für ihn, dass er endlich auch ein Tor aus dem Spiel erzielt hat", lobte Kovac seinen Landsmann.

"Die Mannschaft lebt"

Nach den schwierigen letzten Wochen war der Jubel bei allen beteiligten entsprechend groß. "Es zeigt, dass die Mannschaft lebt. Es hat wirklich oft das Glück gefehlt, aber heute haben wir uns für den Aufwand belohnt."

Zum Jahresabschluss bekommt es der VfL noch mit dem amtierenden Meister zutun. Der FC Bayern ist am Mittwoch (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zu Gast in Wolfsburg. "Bayern München ist ein Bonusspiel, da erwartet keiner so richtig was. Das sind die Über-Bayern. Wir wollen sehen, dass wir das letzte Spiel gut über die Runde bekommen, vielleicht noch etwas mitnehmen und dann müssen wir uns wieder bündeln, um hoffentlich in der Rückrunde die Spiele eher zu entscheiden und vielleicht auch mehr Spiele zu gewinnen", blickte Kovac voraus.