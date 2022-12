Kovac: Es gab Spieler, die gezweifelt haben

Niko Kovac hat beim VfL Wolfsburg die Kurve gekriegt. Was nach dem Fehlstart in der Bundesliga nicht selbstverständlich war. Der Trainer räumt ein, dass auch Spieler womöglich an der Arbeit des 51-Jährigen gezweifelt haben.

Hat seine Spieler mittlerweile überzeugt: Wolfsburgs Trainer Niko Kovac. IMAGO/eu-images