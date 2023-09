Kovac: "Das hat uns letzte Saison am Anfang gefehlt"

Dritter Sieg im dritten Heimspiel. Der VfL Wolfsburg schwimmt auf einer Erfolgswelle - und die hat nicht nur mit dem formstarken Jonas Wind zu tun.

Vor einem Jahr hatte sich der VfL Wolfsburg nach dem sechsten Spieltag im Tabellenkeller wiedergefunden, dieser ist aktuell ganz weit weg, vielmehr winken sogar die Europapokalplätze. Dass die Wölfe so gut dastehen, liegt auch an Stürmer Jonas Wind, der beim 2:0 gegen Eintracht Frankfurt beide Tore erzielte und damit als erster Spieler des VfL überhaupt sieben Tore nach sechs Spieltagen erzielt hat - seine Ausbeute von sechs Treffern aus der Vorsaison hat er ebenfalls schon übertroffen. "Es ist ein sehr schönes Gefühl, ich bin sehr froh", freute sich der 24-Jährige dann bei "Sky".

Nach Abpfiff des "richtig guten Spiels" sprach dann auch Wolfsburgs Trainer Niko Kovac über den Dänen und merkte scherzhaft an, dass er bereits festgestellt habe, dass "aus dem Wind jetzt ein Sturm" geworden sei. Kovac freut sich über die gute Form des Dänen. "Er ist im Moment gut drauf, man muss diesen Lauf als Stürmer mitnehmen", sagte der Kroate und mit Blick auf die Vorsaison: "Das hat uns letzte Saison am Anfang gefehlt, jetzt haben wir es - und dadurch sind wir dort, wo wir sind."

Kovac betont Mannschaftsleistung

Kovac aber betonte, dass Wind nicht "alleine spielt. Er arbeitet viel und wird von seinen Mitspielern richtig eingesetzt." Letztlich liege der aktuelle Erfolg auch darin begründet, dass die Mannschaft im Gesamtpaket gut auftritt. Dies habe sich auch gegen Frankfurt gezeigt. "Unter dem Strich waren wir heute saustark", lobte Kovac seine Elf und zeigte sich davon beeindruckt, "wie wir gegen den Ball gearbeitet haben, wie wir den Gegner unter Druck gesetzt haben und wie wir uns zahlreiche Chancen erspielt haben."

Der 51-Jährige verwies zwar auch auf zwei gute Chancen der Eintracht, die Koen Casteels vereitelt hatte, "aber wir hatten auch noch zwei, drei richtig hochkarätige Chancen." Von daher sei es "ein richtig verdienter Sieg" gewesen. "So gefällt mir das und so müssen wir spielen."

Ein kleines Manko war dem Trainer dann aber doch aufgefallen. "Wir hatten den ein oder anderen leichten Ballverlust, da müssen wir sauberer spielen, damit wir nicht in Schwierigkeiten kommen", erklärte Kovac, der aber an diesem Samstagnachmittag nicht das berühmte Haar in der Suppe suchen wollte und viel lieber die gute Leistung seiner Schützlinge in den Vordergrund stellte: "Ansonsten kann ich heute nur das Prädikat Top ausstellen."