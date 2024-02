De Bruyne überragt: ManCity lässt Kopenhagen abblitzen

Überraschungsteam FC Kopenhagen hat im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals die Grenzen aufgezeigt bekommen. Beim 1:3 gegen Titelverteidiger Manchester City war abgesehen vom zwischenzeitlichen 1:1 kein Kraut gewachsen.

In Dänemark startet der Ligabetrieb erst am kommenden Wochenende in die Rest-Saison, ergo war Kopenhagens letztes Pflichtspiel das 1:0 zum Abschluss der Champions-League-Vorrunde gegen Galatasaray Istanbul. Trainer Jacob Neestrup dürfte aber keine Probleme gehabt haben, seine Mannen für dieses Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City zu motivieren - und hatte sich im Vorfeld auch durchaus etwas ausgerechnet beim Duell mit dem amtierenden Titelträger: "Genau wie Bayern, ManUnited und Galatasaray haben auch ihre Spieler nur zwei Füße und zwei Beine - genau wie wir."

Klar war aber auch schon durch die Auslosung allein: Die von Pep Guardiola betreuten Skyblues, die jüngst in der Premier League einen 2:0-Arbeitssieg gegen den FC Everton erreicht und eine starke Serie von zehn Pflichtspielsiegen am Stück forgesetzt hatten, waren der turmhohe Favorit.

Und genau so traten Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne und der nach einer Stressreaktion des Knochens erst kürzlich wieder fitte Haaland beim Vergleich mit den weniger namhaften FCK-Akteuren Elyounoussi oder Claesson auch auf: Mit Ballbesitz en masse (teils deutlich über 80 Prozent) wurde angeschoben und mit vielen Spielern der gegnerische Strafraum umstellt.

De Bruyne, Patzer und Gedankenschnelligkeit

Den heimischen Dänen fiel es gegen diese spielerische Klasse und pure Dominanz sehr schwer, überhaupt ein paar Pässe nacheinander zu spielen - geschweige denn regelmäßig sauber über die Mittellinie zu kommen. Vielmehr fing sich der FCK noch früh das hochverdiente 0:1, als Foden einen überragenden Steckpass zu De Bruyne spielte und dieser via Flachschuss eiskalt links unten traf (10. Minute).

In der Folge hielten die Skyblues das Tempo und den Druck aufrecht, oft fehlte es jedoch am genauen letzten Pass oder am zielgenauen Abschluss. Und wenn es mal gefährlich wurde, stellte sich zudem der aufmerksame Schlussmann Grabara in den Weg - wie in der 30. Minute gegen den für den verletzt ausgeschiedenen Grealish gekommenen Doku. Zudem verfehlte Haaland nach einem beeindruckenden Absprung via Seitfallzieher (29.), während Abwehrmann Vavro zwischendurch fast ein Eigentor fabrizierte (Latte).

Und doch kochte das Parken-Stadion plötzlich hoch: Denn in einer kurzen Phase, in der sich die Dänen mutiger gezeigt hatten, unterlief City-Keeper Ederson ein kapitaler Bock. Sein Fehlpass in die Füße von Elyounoussi landete über den blockenden Ruben Dias vor Mattsson, der bei seinem CL-Debüt mit einem Direktschuss traumhaft rechts oben zum 1:1 traf (34.). Noch vor der Pause sollte sich Manchester aber wieder fangen: Mit Glück kam Bernardo Silva an die Kugel, die der Portugiese fein mit der Spitze ins 2:1 verwandelte (45.+1).

Verwaltung, Haaland-Frust und Foden

Feine Spitze: Bernardo Silva hat kurz vor dem Pausengang das 2:1 für Manchester City erzielt. Getty Images

Abschnitt zwei hatte aus neutraler Sicht derweil ganz wenig zu bieten. Die Citizens kontrollierten das Geschehen quasi nach Belieben, legten im vorderen Drittel gegen eine mitunter gut geordnete und stark verteidigende FCK-Defensive jedoch nicht den letzten Willen an den Tag.

So haperte es an Highlighs, an großen Abschlüssen. Ab und an durfte sich Bald-Wolfsburger Grabara aber auszeichnen - wie etwa in Minute 54 beim Schuss von Ex-Wolfsburger De Bruyne. Doku mischte ebenfalls abschlusstechnisch mit (66. und 69.), ehe Haaland knapp verfehlte (70.). Apropos Haaland: Der ehemalige Dortmunder verzweifelte in der Nachspielzeit sowohl im Eins-gegen-eins und auch mit einem sauberen Kopfball an Schlussmann Grabara (jeweils 90.+2), ehe Foden doch noch das 3:1 nach Vorlage von De Bruyne markierte (90.+2). Damit avancierte De Bruyne endgültig zum Mann des Tages - mit einem Tor und zwei Vorlagen.

Weiter geht's wie folgt: Kopenhagen gastiert bei der Rückkehr in den regulären Ligabetrieb bei Silkeborg IF am kommenden Sonntag (16 Uhr), City indes erwartet tags zuvor den FC Chelsea (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum namhaften Premier-League-Duell. Das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale steigt im Etihad Stadium am 6. März (21 Uhr).