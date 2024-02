Später Lucky Punch! Galeno ringt Arsenal nieder

Der FC Arsenal hat das erste Champions-League-Achtelfinale nach sieben Jahren in letzter Sekunde verloren. Beim FC Porto fand die Gunners-Offensive kaum statt, während die Dragoes spät in der Nachspielzeit zuschlugen.

Portos Trainer Sergio Conceicao vertraute nach dem 2:0 gegen Estrela Amadora beinahe der gleichen Startformation. Einzig der Ex-Leverkusener Wendell rückte für Zaidu (nicht im Kader) in die Anfangself. Sein Gegenüber Gunners-Coach Mikel Arteta veränderte nach dem 5:0 in Burnley derweil nichts und schickte dieselbe Elf ins Rennen.

Arsenal dominant - Galeno lässt Doppelchance aus

Arsenal begann dominant und hatte viel Ballbesitz, spielte sich aber zumeist in Portos Hälfte fest und suchte die Lücken in der eng gestaffelten Hintermannschaft der Portugiesen. Diese waren gar nicht so leicht zu finden, wodurch Torchancen für die Gäste vorerst ausblieben. Die Hausherren, auch Dragoes genannt, fuhren während ihrer kurzen Ballbesitzphasen schnelle Vorstöße und ließen in der 22. Minute eine dicke Doppelchance aus. Nach Vorlage von Trainersohn Francisco Conceicao traf Galeno aus fünf Metern den linken Innenpfosten und direkt danach aus nächster Nähe rechts vorbei.

Die beste Möglichkeit für die Gäste hatte Innenverteidiger Saliba, der nach einer Ecke von Saka rund einen Meter vorbeiköpfte (35.). Arsenal wusste aus dem vielen Ballbesitz nur wenig Kapital zu schlagen und hatte zur Halbzeit Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein.

Wenig Spielfluss - Galeno schlenzt zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel verteilte Schiedsrichter Gözübüyük viele Gelbe Karten, wodurch die Partie keinen Spielfluss bekam. Arsenal begab sich weiterhin auf Lückensuche, in der Hintermannschaft der Dragoes gab es jedoch einfach kein Durchkommen. Den Gunners misslangen einfache Zuspiele, dem Anwärter auf die Premier-League-Meisterschaft war durchaus Verunsicherung anzuspüren.

Weil die Gäste weiterhin ungefährlich blieben, schnappte sich Portos Galeno in der Nachspielzeit den Ball und schlenzte ihn aus über 20 Metern ins rechte Eck zum Sieg für die Portugiesen (90.+4). Die Hausherren gewannen das Hinspiel nicht unverdient gegen einen FC Arsenal, der erschreckend schwach agierte.

Bevor in knapp drei Wochen das Rückspiel im Emirates Stadium ansteht, tritt Porto am Sonntag um 19 Uhr beim FC Gil Vicente an, während Arsenal am Samstagabend um 21 Uhr Newcastle United zum Duell bittet.