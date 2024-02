Auch Havertz trifft: Arsenal feiert 5:0-Kantersieg in Burnley

Arsenal hält den Anschluss an Liverpool und hat nach dem 6:0 bei West Ham den zweiten Kantersieg in Serie gefeiert. Beim FC Burnley setzten sich die Gunners souverän mit 5:0 durch.

Burnley-Trainer Vincent Kompany, der nach seiner Gelben Karte beim 1:3 in Liverpool gesperrt fehlte, beließ es bei exakt derselben Startelf. Genauso sein Gegenüber Mikel Arteta. Auch er verzichtete nach dem 6:0 bei West Ham auf Veränderungen in der Anfangsformation.

Ödegaard sehenswert zur Führung - Saka erhöht vom Punkt

Tabellenführer Liverpool hat bereits zuvor vorgelegt, insofern war die Mission der Gunners gegen den Tabellenvorletzten klar. Ein Sieg musste es sein, um im Dreikampf an der Tabellenspitze nicht abreißen zu lassen. Und die Elf um den deutschen Nationalspieler Havertz lieferte von Beginn an. Erst vier Minuten waren gespielt, da brachte Ödegaard seine Elf mit einem sehenswerten Vollspannschuss von außerhalb des Sechzehners in Führung.

Arsenal agierte dominant, war wenig überraschend die spielbestimmende Mannschaft und machte offensiv gleich so weiter. Trossard vertändelte den Ball an Trafford, seine Abseitsstellung wäre im Falle eines Treffers aber ein Fall für den VAR gewesen (12.). Burnley tat sich nach vorne schwer, wenn sie es doch mal versuchten, konnte sich Arsenal auf Schlussmann Raya (25.) verlassen. Die Gäste wollten nachlegen, verpassten jedoch zunächst den zweiten Treffer (32./34. Trossard).

In Minute 39 zeigte der Unparteiische Jarred Gillett nach Foul von Assignon an Trossard auf dem Punkt, Saka nahm sich der Sache an und traf zum hochverdienten 2:0 (41.), mit dem es dann auch in die Pause ging.

Arsenal macht es deutlich - Auch Havertz trifft

Wieder musste Burnley-Keeper Trafford umgehend nach dem Anpfiff hinter sich greifen: Saka veredelte die Vorarbeit von Ödegaard und erzielte seinen zweiten Treffer der Partie (47.). Arsenal nahm im Anschluss etwas an Tempo raus. Nach gut einer Stunde musste Burnley einen kleinen Schock hinnehmen. Ramsey blieb nach einem nicht geahndeten Foul von Ödegaard liegen und musste wenige Minuten später mit der Trage vom Platz gebracht werden.

Arsenal nutzte die folgenden Minuten aus. Trossard ließ erst zwei große Chance liegen (63., 65.), traf dann aber doch zum 4:0 für seine Farben (66.). In Minute 78 belohnte sich auch Havertz für seine starke Leistung, indem er Delcroix erst per Tunnel stehen ließ und dann auch Trafford überwand. Viel mehr passierte in der Schlussphase nicht, auch wenn Arsenal einen Gang herunterschaltete und den Gastgebern so noch ein paar Abschlüsse ermöglichte.

Burnley gastiert am kommenden Samstag (16 Uhr) bei Crystal Palace. Für Arsenal geht es derweil bereits unter der Woche weiter, am Mittwoch um 21 Uhr wartet das Auswärtsspiel in der Champions League beim FC Porto (LIVE! bei kicker).