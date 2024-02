Das gibt es doch nicht!

Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno, kurz einfach nur unter Galeno bekannt, hätte den FCP an diesem CL-Abend in Führung bringen müssen. Der Profi aber schoss an den Pfosten und direkt danach aus nächster Nähe rechts vorbei - da ärgerte er sich drüber. Getty Images