Konzentration auf Kernaufgaben: Chemie Leipzig muss die sportliche Leitung neu strukturieren

Die BSG Chemie Leipzig muss sich ab Sommer neu organisieren. Das bisherige Vierer-Team der sportlichen Leitung um Trainer Miroslav Jagatic will sich ab Juli wieder ausschließlich auf seine Kernaufgaben konzentrieren.

Die BSG Chemie Leipzig steht im Sommer vor einer Neuaufstellung. Wie der Klub aus der Regionalliga Nordost am Dienstag bekannt gab, geben im Sommer Trainer Miroslav Jagatic, Co-Trainer Christian Sobottka, der Sportliche Leiter Uwe Thomas und Teammanager Daniel Heinze ihre Tätigkeiten in der sportlichen Leitung auf. Im Dezember 2021 wurde diese "Quadriga" (lateinisch für "Vierergespann", wie es unter anderem auf dem Brandenburger Tor zu bewundern ist) nach dem Rücktritt des damaligen Sportlichen Leiters Andy Müller-Papra installiert. Ursprünglich war geplant, dass die "Quadriga" bis Sommer 2024 weitermacht.

Am späten Montagabend hat das das Vierer-Team den Vorstand über seinen Entschluss informiert. Wichtig: In ihren Kernaufgaben bleiben die Vier dem Verein aber erhalten, so wird etwa Jagatic, der derzeit den Lehrgang zur Pro-Lizenz absolviert, auch weiterhin Trainer der Chemiker sein. Und was macht Thomas, ein Sportlicher Leiter, der im Sommer aus der sportlichen Leitung ausscheidet? Er dürfte bei den Sachsen als Teamsponsor und Berater in vielen Fragen weiter wichtig sein.

Auf der Internetseite der Leutzscher heißt es zu den Beweggründen: "Nach anderthalb Jahren erfolgreicher und zielgerichteter Zusammenarbeit, erfolgreicher Kaderplanung und dem Anspruch, stets das Beste für Chemie zu geben, will man nun die Aufgaben für die nächsten wichtigen Schritte zur sportlichen Weiterentwicklung des Vereins in andere Hände legen." Weiter schreibt das Vierer-Team in einer Erklärung: "Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Zeit für Neuerungen gekommen ist." Als weitere Gründe führt die "Quadriga" die Belastung mit anderen Aufgaben und weitere persönliche Umstände an.

Ab sofort läuft bei Chemie die Suche nach einer neuen Lösung für die Aufgaben in der sportlichen Leitung.