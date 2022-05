Chemie Leipzig setzt weiterhin auf Quadriga in der sportlichen Leitung

Seit Dezember 2021 hat die BSG Chemie Leipzig auf eine Übergangslösung in der sportlichen Leitung gesetzt. Das vierköpfige Gespann hat sich bewährt und jetzt einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2024 erhalten.

Als sich Ende 2021 der bisherige Sportliche Leiter Andy Müller-Papra von der BSG Chemie Leipzig verabschiedet hat, setzte der Regionalligist auf eine Übergangslösung: Trainer Miroslav Jagatic, Co-Trainer Christian Sobottka, Teammanager Daniel Heinze und Teamsponsor Uwe Thomas übernahmen als Quadriga die Geschicke. Nun haben Vorstand und Aufsichtsrat entschieden, dass das Gespann seine Arbeit bis Sommer 2024 fortsetzen soll.

Der zweimalige deutsche Meister steht aktuell auf dem neunten Platz in der Regionalliga Nordost. Als der Vorgänger der Quadriga am 30. November 2021 zurücktrat, stand das Team noch auf dem elften Platz. Vorstandsvorsitzender Frank Kühne lobt die neue Leitung besonders in Anbetracht der Corona-bedingten Engpässe. Das Team habe "die Mannschaft immer gut motiviert und eingestellt, sodass wir selbst in diesen Spielen teilweise erfolgreich waren".