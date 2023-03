Doppelpack Mauer: Chemie beerdigt Chemnitzer Aufstiegschancen

Im einzigen Sonntagsspiel der Regionalliga Nordost gab es für den Chemnitzer FC nach zuletzt zwei Niederlagen auch bei Chemie Leipzig nichts zu holen. Die Heimelf gewann so deutlich wie verdient. Für den CFC war es das wohl endgültig im Rennen um Rang eins.

Der Chemnitzer FC, zuletzt mit zwei Niederlagen gegen die beiden Topteams aus Erfurt und Cottbus, startete mit drei Veränderungen in das dritte und letzte Spiel des Wochenendes: Walther, Stagge und Jusic begannen für Mensa, Müller (angeschlagen) und Berger (gesperrt). Bei Chemie Leipzig war Mast der einzige Neue in der Startelf, er begann für den gesperrten Surek.

Das Duell der Brügmann-Brüder begann durchaus offensiv, die Gäste hatten spielerisches Übergewicht und bekamen so auch ihre Chancen: Stagge näherte sich erstmals aus der Distanz an (9.), dann vergab Kircicek frei per Kopf aus wenigen Metern die Führung (15.). Nach dieser Topchance aber kam von Chemnitz zu wenig. Chemie, das zunächst lauerte und auf schnelle vertikale Bälle setzte, wurde mutiger: Jakubov klärte knapp vor Mauer (21.).

Gegen Ende der ersten Halbzeit erhöhte die Heimelf dann endgültig die Schlagzahl. Als dann Jäpel nach einem Zupfer von Pagliuca zu Boden sank, gab es Foulelfmeter: Mäder verwandelte sicher zum 1:0 (42.) - es war gleichzeitig die nicht unverdiente Pausenführung.

Mauer legt doppelt nach

Auch die Minuten nach Wiederanpfiff sahen die Zuschauer eine aktivere Heimelf, die sich den Sieg zunehmend verdiente: Harant kam relativ frei zum Kopfball, konnte ihn aber nicht mehr drücken (52.). Dann chippte Brügmann eine Flanke fein in Richtung zweiter Pfosten auf den dort einlaufenden Mauer, der ihn per Volley platziert zum 2:0 ins lange Eck versenkte (56.). Wenig später nur verpasste Wendt aus kurzer Distanz das 3:0 (59.).

Und Chemnitz? Bekam nach einer Stunde einen Freistoß in bester Position, Löwe aber setzte diesen schwach in die Mauer. Ein Sinnbild für die Harmlosigkeit, die der CFC hier nach einer eigentlich ordentlichen Anfangsviertelstunde an den Tag legte. Aber auch auf der Gegenseite blieb Harant aus ähnlicher Position hängen (68.).

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Doch auch in Folge trat die Heimelf mit deutlich mehr Spielfreude auf und ließ den Ball laufen: Mäder zielte noch ans Außennetz (69.), wenig später fiel dann die endgültige Entscheidung: Ein blitzsauberer Konter über Jäpel und Mäder landete bei Mauer, der diesen aus fünf Metern frei zum 3:0 abschloss - stark die Vorarbeit vor allem durch Mäder, der den doppelten Torschützen fein in Szene setzte (75.). Damit war die Luft etwas raus: Chemnitz versuchte sich nochmal an Ergebniskosmetik, Wendt aber stand bei einer Direktabnahme von Zickert im Weg (82.).

Chemie Leipzig zieht mit diesem Dreier nach Punkten gleich mit dem CFC. Die Bilanz der Chemnitzer aus den letzten drei Partien: Null Punkte, 0:6 Tore. Der Zug im Titelrennen ist damit wohl für die Elf von Christian Tiffert, der allerdings schon in den letzten Wochen nichts mehr davon wissen wollte, endgültig abgefahren: Neun Punkte Rückstand sind es aktuell auf Tabellenführer Erfurt. Die Saison aber ist noch nicht zu Ende: Während Chemnitz es am kommenden Freitag zuhause mit Altglienicke zu tun bekommt, reist Leipzig tags darauf nach Jena.