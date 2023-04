Chemie verpasst den Sieg im Leipziger Traditionsderby

Es war das dritte Leipziger Derby in dieser Saison: Auf eigenem Platz verpasste dabei Chemie gegen den Stadtrivalen Lok den ersten Sieg. In einem munteren Spiel gab es für die rund 5000 Zuschauer keine Tore zu sehen.

Sportlich geht es um nicht mehr viel in dieser Saison für die beiden Leipziger Traditionsvereine: Die BSG Chemie, ohne Lizenzantrag für Liga drei, stand vor der Partie zwei Zähler vor dem 1. FC Lokomotive. Der schielte kurzzeitig zwar mal in Richtung Aufstieg, musste sich nach durchwachsenen Ergebnissen der letzten Wochen aber davon verabschieden.

In Sachen Startelf gab es bei der heimischen BSG Chemie zwei Veränderungen im Vergleich zum jüngsten Sieg gegen den BAK: Bury startete für Eshele, Wendt für Keßler. Der 1. FC Lok, am vergangenen Wochenende im Landespokal Sachsen mit Glück gegen den FC Grimma erfolgreich, tauschte dreimal. Eglseder, Heynke und Grym begannen. Pfeffer saß überraschend nur auf der Bank, wo auch Urban und Zimmer Platz nahmen.

Muntere Halbzeit, keine Tore

Es war ein munterer Beginn beider Teams, die erste richtige Torgelegenheit gab es aber erst nach 16 Minuten, als Loks Atilgan nach schöner Kombination eine Direktabnahme neben das Tor setzte. Es blieb, mit Ausnahme eines Dombrowa-Schusses, der vom Strafraum knapp am Dreieck vorbeiging (29.), die einzige Annäherung der Gäste in Halbzeit eins.

Die beiden dicksten Torchancen notierten sich hingegen die zunehmend stärker werdende Heimelf: Eine der Kategorie "hundertprozentig" hatte dabei Surek, der, von Mauer überlegt bedient, aus rund 13 Metern frei vor dem Tor zu unplatziert abschloss und nur Keeper Müller traf (28.). Kurz vor der Pause wurde Mäder im letzten Moment noch von Eglseder im Abschluss geblockt (37.). Weil die Chemiker sich vor allem in der Endphase der Halbzeit einfach engagierter präsentierten, war das Remis zur Pause aus Lok-Sicht etwas glücklich.

Lok kommt besser aus der Kabine

Doch mit zwei Chancen gleich nach Wiederanpfiff änderte sich diese Einschätzung: Erst parierte Bellot stark per Fuß gegen Eglseder (50.), dann zielte Abderrahmane aus 16 Metern zu ungenau (51.) - Lok kam deutlich besser aus der Kabine. Es war die beste Phase der Gäste, denn dann übernahm wieder Chemie: Mauer meldete sich erstmalig an, wurde beim Schuss aber entscheidend gestört (55.). Wendts Freistoß landete abgefälscht knapp neben dem Pfosten ( 62.), dann hatte Lok-Keeper Müller Glück, dass ein Mast-Freistoß auf der Latte landete (69.).

Nach kleinen Wechselspielen brach die Schlussoffensive an: Eshele, inzwischen in der Partie, verfehlte aus spitzem Winkel nur knapp für die Chemiker (75.), die dickste Chance auf den Lucky-punch aber bot sich dem ebenfalls eingewechselten Kirstein: Nach Traumpass aus dem Mittelfeld konnte er den Ball vor dem Tor nicht richtig kontrollieren, auch seine Ablage auf Eshele misslang (82.). So hätte sich beinahe noch Loks Atilgan zum Derbyhelden aufschwingen können, nach einer weiten Flanke platzierte er jedoch seinen Kopfball zu zentral (88.).

So blieb es in einem unterhaltsamen Derby, das auch von den rund 5000 Zuschauern auf den Tribünen fair gestaltet wurde, ohne Tore und ohne Sieger. Die Chemiker, für die es am kommenden Donnerstag zu Hertha BSC II geht, bleiben in der Tabelle vorerst knapp vor der Lok. Die trifft, ebenfalls am Donnerstag, auf die VSG Altglienicke.