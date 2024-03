Konrad, Hildebrandt, Oslender: Kleeblatt bindet Trainerteam

Chefcoach Alexander Zorniger und sein Co-Trainer Jurek Rorberg hatten ihre Verträge bei der SpVgg Greuther Fürth bereits verlängert. Am Mittwoch haben drei weitere Mitglieder des Staffs nachgezogen.

Zuletzt hatten Fürths Alex Zorniger und sein Assistent Jurek Rohrberg schon ihre Arbeitspapiere bis 2026 verlängert. Nun haben die Kleeblätter weitere Mitglieder des Trainerteams vertraglich gebunden. So wurde mit Co-Trainer Marco Konrad, Torwarttrainer Nico Hildebrandt sowie Videoanalyst Bjarne Oslender ebenfalls bis 2026 verlängert.

"Wir haben ein sehr gut funktionierendes Trainerteam, allgemein die Zusammenarbeit im gesamten Staff gefällt mir sehr gut und dafür auch mein Dank an alle Beteiligten. Deshalb war es unser logisches Ziel, das Trainerteam auch über diese Saison hinaus so zusammenzuhalten", wird Fürths Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi in einer Klubmitteilung zitiert.

Hildebrandt kam von RB Leipzig

Der ehemalige Profi Marco Konrad stieß im Laufe dieser Saison als Co-Trainer dazu, Nico Hildebrandt kam im Sommer als Torwarttrainer aus dem NLZ der U 19 von RB Leipzig nach Fürth und Bjarne Oslender, der zuvor im Fürther Nachwuchsleistungszentrum tätig war, unterstützt bereits seit eineinhalb Jahren das Trainerteam rund um Zorniger als Videoanalyst.

Der Chefcoach freut sich, dass er mit seinem Staff auch über den Sommer hinaus weiter zusammenarbeiten wird: "Wir sind ein eingespieltes Team, auch neben dem Rasen, wo jeder seine klaren Aufgaben hat und seinen Teil zum Teamerfolg beiträgt. Wir haben einen sehr guten Austausch und wollen gemeinsam unsere Jungs so gut es geht unterstützen."

Turnaround gegen Aufsteiger Elversberg?

Die Spielvereinigung unterlag zuletzt mit 0:4 beim Karlsruher SC, ist als Tabellenfünfter aber nur drei Punkte vom Hamburger SV entfernt, der den Aufstiegsrelegationsplatz belegt. Am kommenden Wochenende empfangen die Franken die SV Elversberg. Das Spiel gegen den Aufsteiger aus dem Saarland findet am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) statt.