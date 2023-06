"Konkurrenzkampf erhöhen": Braunschweig holt Casali

Eintracht Braunschweig hat die Verpflichtung von Torhüter Tino Casali bekannt gegeben. Der 27-jährige Schlussmann kommt vom SCR Altach und soll den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition bei der Eintracht beleben.

Bei den Niedersachen erhält Casali einen Zweijahresvertrag bis 2025, er läuft künftig mit der Rückennummer 13 auf. Der 1,92 m große Schlussmann konnte sich beim SCR Altach - bis März von Miroslav Klose trainiert - in den vergangenen beiden Jahren als Stammkeeper etablieren - in der österreichischen Bundesliga lief er in genanntem Zeitraum 52-mal auf. In seiner Vita stehen zudem zwölf Einsätze für diverse U-Nationalmannschaften der Alpenrepublik.

Entwicklungsfähig, aber ausreichend erfahren

"Es war unser klares Ziel, den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition mit einem externen Neuzugang zu erhöhen, das ist uns mit der Verpflichtung von Tino gelungen. Mit seinen 27 Jahren ist er noch entwicklungsfähig, bringt aus Österreich aber schon ausreichend Erfahrung mit. Wir sind uns sicher, dass Tino ideal zu uns passen wird", wird Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei der Eintracht, in der Vereinsmitteilung zitiert.

Casali selbst "freut es riesig, bei so einem Traditionsverein zu sein. Ich bin voller Vorfreude auf ein volles Eintracht-Stadion und hoffe, dass wir mit dieser Energie der Fans eine gute Saison spielen können. Ich möchte mich natürlich in der 2. Bundesliga etablieren und mit der Mannschaft eine stabile Saison spielen. Ich denke, dass ist der Wunsch von uns allen hier."

Nach den bereits feststehenden Verpflichtungen von Johan Gomez, Robert Ivanov, Marvin Rittmüller, Sebastian Griesbeck und Rayan Philippe ist Casali nun bereits Neuzugang Nummer sechs.