Koné wieder startklar, bei Cvancara wird es eng

Im letzten Heimspiel 2023 am Freitag gegen Werder Bremen kann Borussia Mönchengladbach wieder auf Manu Koné bauen. Eine wichtige Personalentscheidung fällt aber erst am Spieltag.

In der laufenden Woche, berichtete Gerardo Seoane am Donnerstag, habe Manu Koné wieder normal mit der Mannschaft trainiert, nachdem er wegen Muskelbeschwerden beim Union-Spiel hatte passen müssen. "Da wäre sein Einsatz ein, zwei Tage zu früh gekommen", erzählt Borussias Trainer. Nun aber kann der dynamische Franzose offensichtlich wieder loslegen.

Mit seiner forschen Art und seiner individuellen Klasse ist Koné natürlich enorm wichtig als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive. Gerade zuletzt beim 1:3 in Köpenick klemmte es beim Vorwärtsgang, nun dürfte Borussia im letzten Heimspiel des Jahres 2023 gegen Bremen wieder mehr Druck auf das gegnerische Tor entwickeln.

Dazu soll natürlich auch Tomas Cvancara beitragen, der zuletzt zwar ziemlich durchhing, im Grunde genommen aber gesetzt sein dürfte im Angriff. Wegen Erkältungs-Symptomen fehlte der tschechische Nationalspieler zu Wochenbeginn, wurde aber, wie Seoane berichtete, am Donnerstag zumindest teilweise ins Mannschaftstraining integriert.

Gesichert ist sein Einsatz danach, aber noch nicht. "Die endgültige Entscheidung", so Borussias Trainer, "fällt erst morgen." Weil der von Union Berlin geholte Jordan weiterhin fehlt, wäre Cvancara als Zielspieler im Zentrum enorm wichtig für das Gladbacher Angriffsspiel, auch wenn der Stürmer zuletzt bei Union Berlin fast lustlos wirkte und keinerlei Wirkung erzielte.

"Generell", sagte Seoane, "haben wir gegen Union unsere Leistung nicht auf den Platz gebracht, aber wir wollen nach vorne schauen." Er habe wie die anderen Verantwortlichen auch "nach dem Umbruch im Sommer mit Schwankungen gerechnet. Diese zeigen uns, wie wir uns verbessern müssen."

Weiser wird explizit erwähnt

Vor dem abschließenden Spiel des Jahres am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Eintracht Frankfurt wäre natürlich ein Dreier im abschließenden Heimspiel enorm wichtig als Stimmungsaufheller, nachdem die Fohlen zuletzt gegen Union arg enttäuschten.

Was geht also gegen Werder Bremen? "Wir erwarten einen Gegner, der uns sehr fordern wird", so Seoane. "Mit ihren zwei Stürmern agieren sie sehr variabel, und gerade über die rechte Seite mit Mitchell Weiser und den zentralen Mittelfeldspielern bringen sie eine gute Tiefe ins Spiel, die wir verteidigen müssen."

Dabei ist Werder einer der Lieblingsgegner für die Borussia. Schon 41 Siege feierte Gladbach gegen Bremen, nur gegen Köln gab es mehr (52). Und ganz stark sieht die Heimbilanz aus: Zu Hause gab es gegen keinen Verein so viele Siege wie gegen Werder, nämlich 31.

Überdies zeigten sich die Fohlen zuletzt freitags von ihrer besten Seite: Seit neun Begegnungen ist Gladbach am Freitagabend unbesiegt, es gab sechs Erfolge und drei Unentschieden.