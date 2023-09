Konés Rezept für Bochum: "Du musst hungriger sein als sie"

Gladbachs Manu Koné feierte gegen RB Leipzig (0:1) sein Comeback nach langer Verletzungspause. Jetzt hat der Mittelfeldspieler über seine Rückkehr und das wegweisende Auswärtsspiel beim VfL Bochum gesprochen.

Manu Koné ist zurück. Aber längst noch nicht in seiner Top-Verfassung, wie der 22-Jährige erklärt. "Es war okay. Ich weiß aber auch, dass ich noch nicht bei 100 Prozent bin", sagt Koné über seinen ersten Saisoneinsatz gegen Leipzig. "Zu Beginn des Spiels war es für mich etwas schwierig", gesteht der Franzose. "Im Verlauf der Partie habe ich mich aber gesteigert und konnte zum Glück meine zweite Luft finden."

Dass bei Koné noch Steigerungspotenzial besteht, liegt auf der Hand. Fast drei Monate war er raus nach der Knieverletzung, die er sich Ende Juni bei der U-21-Europameisterschaft zugezogen hat. Die komplette Vorbereitung verpasste der Rechtsfuß, er konnte im Sommer kein Testspiel absolvieren - und zeigte gegen Leipzig doch schon wieder seinen riesigen Wert für die Mannschaft.

Wann er sich wieder bei 100 Prozent sieht? "Das ist schwer zu sagen. Alles, was technisch und spielerisch ist, geht meiner Meinung nach nicht groß verloren. Was fehlt, ist mehr die Power und Spritzigkeit. Aber ich werde im Krafttraining und während der Einheiten auf dem Platz alles dafür tun, meine gewohnten Abläufe so schnell wie möglich zurückzuerlangen, damit ich so schnell wie möglich wieder bei 100 Prozent bin", verspricht der Mittelfeldmann.

Mit dem Spiel gegen Leipzig haben wir definitiv einen Schritt nach vorne gemacht. Manu Koné

Mit nur zwei Punkten an den ersten fünf Spieltagen haben die Borussen einen klassischen Fehlstart hingelegt. Aber: "Mit dem Spiel gegen Leipzig haben wir definitiv einen Schritt nach vorne gemacht", sagt Koné und verweist auf die wiedererlangten Automatismen, die auf dem Platz sichtbar wurden.

Bochumer Heimspiele "gefühlt zu zwölft"

Als Nächstes soll in Bochum der erste Saisonsieg herausspringen. Allerdings weiß Koné auch um die Heimstärke des kommenden Gegners. "Es herrscht dort immer eine ganz besondere Atmosphäre. Die Bochumer haben ein großartiges Publikum und stecken entsprechend viel Energie hinein. Es fühlt sich ein wenig so an, als würden sie ihre Heimspiele zu zwölft bestreiten", sagt er.

Konés Rezept, um an der Castroper Straße bestehen zu können? "Wir werden viel laufen und die Zweikämpfe für uns entscheiden müssen. Um sie zu bezwingen, musst du hungriger sein als sie. Wir haben in dieser Woche viel Videoanalyse betrieben und bereiten uns im Training gut auf den Gegner vor", sagt Borussias Nummer 17. "Wir sind bereit und werden alles dafür tun, Bochum zu besiegen."