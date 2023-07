"Körperbetonte und dynamische Spielweise": Kaiserslautern holt Ache aus Frankfurt

Was sich in den letzten Tagen bereits abgezeichnet hat, ist nun offiziell. Ragnar Ache verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt zum 1. FC Kaiserslautern. Dort soll er dabei helfen, die Abhängigkeit von Terrence Boyd zu minimieren.

Dass sich Ragnar Ache aus Frankfurt verabschieden wird, hatte sich zuletzt bereits abgezeichnet, da er nicht zum Aufgebot der Frankfurter Eintracht für das Trainingslager in Österreich gehörte. Nun steht auch der neue Verein fest. Ache wird ab der kommenden Saison für den 1. FC Kaiserslautern auflaufen. Über die Ablöse gaben beide Vereine keine Informationen preis. Nach Informationen der "Bild" soll Ache aber knapp über eine Million Euro Ablöse kosten.

„Ragnar Ache verkörpert einen Stürmertyp, mit dem wir unseren Kader unbedingt noch ergänzen wollten. Er hat eine sehr körperbetonte und dynamische Spielweise und hebt insgesamt unsere Qualität im Sturmzentrum an. Wir freuen uns, dass er seine nächsten Schritte bei uns gehen wird und hoffen, dass er sich schnell integriert", erklärt Kaiserslauterns Geschäftsführer Thomas Hengen den Transfer.

Lautern abhängig von Boyd

Mit der Ankunft Aches erhoffen sich die Pfälzer, sich qualitativ in der Breite zu verstärken und mit einem weiteren treffsicheren Stürmer die Abhängigkeit von Terrence Boyd zu reduzieren. „Wir wollen eine Konkurrenz-Situation für Terrence Boyd schaffen", hatte Kaiserlauterns Trainer Dirk Schuster während der Vorbereitung verlauten lassen.

In der Tat waren die Lautrer darauf angewiesen, dass Boyd geliefert hat. Seine 13 Saisontore und drei Assists verteilten sich auf zwölf Partien - aus denen keins verloren ging, Punkteschnitt 2,33. In allen Spielen, in denen er nicht traf, holte Kaiserslautern lediglich 0,77 Punkte.

Für Ache spielten bei der Entscheidung neben den sportlichen Aspekten vor allem auch die Fans eine Rolle pro Kaiserslautern. "Diese Atmosphäre und Wucht, die ich in der letzten Saison hier erlebt habe, war unglaublich. Ich freue mich, für diesen Traditionsverein auflaufen zu dürfen und freue mich auf das erste Spiel mit der Mannschaft."

Ache während Frankfurter Zeit von Verletzungen geplagt

Ache kam 2020 als vielversprechendes Talent von Sparta Rotterdam nach Frankfurt. Nachhaltig in der Bundesliga etablieren konnte sich der mittlerweile 24-Jährige allerdings nicht - in seinen ersten beiden Jahren in Frankfurt standen lediglich 23 Einsätze zu Buche. 20-Mal lief er in der Bundesliga auf, dabei allerdings kein einziges Mal über 90 Minuten, meist kam er als Einwechselspieler. Dabei gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage.

Dazu wurde er dreimal in der Frankfurter Titelsaison in der Europa League eingewechselt - jeweils für die letzten paar Minuten. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Ache in seinen beiden Frankfurter Jahren einem Großteil der Spiele wegen Verletzungen nicht zur Verfügung stand. Ache ist dreimaliger U-21-Nationalspieler, im Sommer 2021 nahm er für das deutsche Team zudem an den Olympischen Spielen teil.

Kaiserslautern sticht Fürth aus

Nach zwei für ihn persönlich überschaubaren Jahren wurde er in der vergangenen Saison an die SpVgg Greuther Fürth verliehen. Eine Liga tiefer wusste Ache zu überzeugen - in der abgelaufenen Zweitliga-Saison konnte er beim Kleeblatt sieben Tore und vier Vorlagen beisteuern. Entsprechend sollen auch die Fürther intensiv an einer Weiterverpflichtung Aches gearbeitet haben - den Zuschlag erhält nun jedoch Kaiserslautern. Ache soll am Dienstag bereits am Nachmittagstraining teilnehmen - Boyd, der noch mit anhaltenden Knieproblemen zu kämpfen hat, trainiert hingegen weiter individuell.

Nach den Verpflichtungen von Jan Elvedi, Tymoteusz Puchacz, Tobias Raschl und Richmond Tachie ist Ache bereits Neuzugang Nummer fünf bei den Pfälzern.