Lauterns Dilemma: Mal wieder hängt alles an Boyd

Nach zehn Tagen mit zwei Testspielen in den USA macht sich der 1. FC Kaiserslautern an diesem Donnerstag auf den Heimweg - mit einer Erkenntnis, die längst bekannt ist.

Gerade mal vier Minuten waren am Mittwochabend in Minnesota gespielt, als Aaron Opoku einen mustergültigen Konter ausspielte und in der Mitte Terrence Boyd bediente. Der visierte das rechte Eck an und verwandelte eiskalt. Boyd, wer auch sonst. Dass das Testspiel gegen den MLS Klub Minnesota United FC am Ende mit 1:2 verloren ging, spielte keine Rolle. Die US-Liga befindet sich mitten in der Saison, die Lauterer bekanntermaßen am Anfang der Vorbereitung.

"Wenn ich unsere Mannschaft einschätze, hatten wir ein sehr anstrengendes Trainingslager hinter uns mit der Krönung des Spiels heute, wo wir uns sehr teuer verkauft haben. Man hat gesehen, dass der Gegner spritziger war, wir müde wirkten, dass wir aber trotzdem versucht haben, mutig nach vorne zu spielen", resümierte Trainer Dirk Schuster.

Während sich der 55-Jährige im Vorfeld noch skeptisch zu der als Trainingslager deklarierten Marketingreise äußerte, war er nach Abschluss des zehntätigen Trips doch zufrieden: "Es war eine riesengroße Erfahrung war, das aber nur nebenbei. Der Hauptpunkt ist, dass die Jungs grandios mitgezogen haben, inhaltlich und körperlich alles in die Waagschale geworfen haben und wir mit einem guten Gefühl die Heimreise antreten können."

Vergangene Woche, ebenfalls mittwochabends, absolvierten die Roten Teufel einen Tag nach Ankunft in den Staaten ihr erstes Testspiel. 2:1 gewann der Zweitligist gegen Louisville City FC. Beide Tore erzielte Boyd, wer auch sonst. Natürlich hat die Vorbereitung gerade erst angefangen und der Verlauf von Testspielen sollte zu diesem Zeitpunkt nicht überbewertet werden, doch die Abhängigkeit vom 32-jährigen Mittelstürmer zieht sich wie ein Roter Faden durch das vergangene Jahr.

Ein zweiter zielsicherer, klarer Stürmer wird gesucht

Die Statistiken aus der abgelaufenen Spielzeit belegen das schwarz auf weiß. Seine 13 Saisontore und drei Assists verteilte Lauterns Angreifer in der abgelaufenen Spielzeit auf zwölf Partien, von denen keine verloren ging. Im Schnitt sammelten die Pfälzer in diesen Spielen beeindruckende 2,33 Punkte. Doch die Kehrseite ist erschreckend: Ohne Torbeteiligungen Boyds rauscht der Schnitt mit nur noch 0,77 Zählern in den übrigen 22 Spielen rapide in den Keller. In den Spielen mit Torbeteiligungen des früheren US-Nationalspielers befand sich der FCK also auf Aufstiegskurs, ohne seine Scorer auf dem besten Weg zurück in die 3. Liga. "Ich bin der Spiegel einer Mannschaft. Fütterst du mich, bekomme ich viele Chancen. Im Normalfall mache ich dann meine Tore, dann glänzen alle. Wenn uns nicht viel gelingt, stehe ich aber auch nur da", sagte Boyd selbst.

Nachdem jeder Klub in der Hinrunde mindestens einmal die Qualitäten von Boyd erfahren musste, wurde es in der zweiten Saisonhälfte zunehmend schwerer, wie er selbst erklärt: "Ich wurde immer häufiger gedoppelt oder in Manndeckung genommen. Für mich ist das scheiße, weil ich dann teilweise gar kein Land mehr sehe, aber dadurch gehen andere Wege und Räume auf, so hat es ja auch einen Nutzen."

Daraus müssen die Kollegen in der Zukunft aber mehr Kapital schlagen. Ein zweiter zielsicherer, klarer Stürmer wird von Sportchef Thomas Hengen gesucht, um sich aus der Abhängigkeit Boyds zu lösen. Doch der Markt ist schwierig, nach diesem Spielertyp fandet nahezu jeder Zweitligist. Die Partnersuche für Boyd, das wohl wichtigste noch fehlende Puzzleteil der Mannschaft, könnte sich also noch etwas ziehen.