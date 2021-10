König unterzeichnet ersten Profivertrag bei der TSG

Mit dem erst 18 Jahre jungen Verteidiger Noah König hat die TSG Hoffenheim nach kicker-Informationen das nächste Eigengewächs langfristig gebunden.

Immer wieder schaffen es Talente aus den eigenen Reihen in den Profikader der Kraichgauer. Mittelfristig soll auch Noah König diesen Schritt vollziehen. Der Innenverteidiger trat diesen Sommer erstmals im Kreis der Profis in Erscheinung, als er in der Sommervorbereitung das Trainingslager unter Chefcoach Sebastian Hoeneß in Rottach-Egern absolvieren durfte.

Knapp am Profi-Debüt vorbei

Beim ersten Pflichtspiel dieser Saison in der ersten Pokalrunde beim 3:2-Sieg beim Drittligisten Viktoria Köln schaffte es König sogar in Hoffenheims Aufgebot, blieb aber ohne Einsatz. Kurzzeitig aber war er da schon seinem Debüt ziemlich nahe, als in der Verlängerung der Partie Kevin Vogt vorzeitig auszuscheiden drohte mit muskulären Problemen im Oberschenkel. Letztlich aber konnte der Routinier weiterspielen, König wäre eine Option gewesen.

Seither reift das Talent, das bereits 2015 vom Karlsruher SC in die Hoffenheimer Akademie gewechselt war, in der U 19 und in der U 23 in der Regionalliga heran. Hin und wieder darf der 1,88m lange Hüne auch bei den Profis mittrainieren. Wie der kicker erfuhr, hat die TSG das Eigengewächs nun langfristig gebunden, König unterzeichnete einen bis 2025 datierten Vertrag. Mittelfristig soll der gebürtige Karlsruher immer näher an die Profimannschaft herangeführt werden, um dann den endgültigen Sprung nach oben zu schaffen.