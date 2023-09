Koeman statuiert Exempel an Bayers Frimpong

Jeremie Frimpong und die niederländische Nationalelf stellen bislang noch keine harmonische Verbindung dar. Und Bondscoach Ronald Koeman statuiert nun an Leverkusens Offensivverteidiger gar ein Exempel.

Bei der WM in Katar gehörte Jeremie Frimpong noch zum Kader der Elftal. Doch nach dem Wechsel auf dem Posten des Bondcoachs von Louis van Gaal zu Ronald Koeman ist die internationale Karriere des Leverkusener Offensivverteidigers ins Stocken geraten.

So sieht Koeman, der bislang auf ein 4-3-3 setzte, den 22-Jährigen nicht als Außenverteidiger in einer Viererkette, sondern offensiver besser eingesetzt. Doch als Rechtsaußen ordnet er Frimpong, der noch auf sein Debüt in der Elftal wartet, hinter einer Reihe von Konkurrenten ein. Kurzum: In der Defensive schätzt Koeman Frimpong nicht für gut genug ein, für die rechte Offensivposition auch nicht.

Koeman bestraft Frimpong für dessen Absage der U-21-EM

Frimpong reagierte auf seine Nicht-Berücksichtigung im Frühjahr mit einiger Verspätung. Als er im Juni erneut nicht für die Elftal, sondern nur für Jong Oranje, die U 21 der Niederlande, nominiert wurde, sagte er für die U-21-EM in Georgien ab. Eine Entscheidung, auf die nun der KNVB mit Verzögerung antwortete.

So verzichtete Koeman nicht nur erneut auf Frimpong für die anstehenden Länderspiele gegen Griechenland und Irland, sondern der Bayer-Profi wurde auch für die U 21 nicht nominiert. Als Sanktion für seine Absage im Juni, wie ihm Ex-HSV-Profi Nigel de Jong in seiner Funktion als Sportdirektor des KNVB unter vier Augen mitgeteilt hat.

,,Nigel hat mit ihm gesprochen. Wir sind nicht glücklich über Absagen bei Jong Oranje. Wenn man das macht und denkt, dass man kurz darauf in der niederländischen Nationalmannschaft spielen kann, verstehe ich das nicht. So geht das nicht“, erklärte Koeman.

Der 60-Jährige und der Verband erwarten, dass Frimpong "immer verfügbar sein sollte. Aber innerhalb des KNVB haben wir gesagt, dass er für den jetzigen Zeitraum nicht abrufbar ist. Es ist die Pflicht eines Spielers, für jede Mannschaft zu spielen", so Koeman, der offen einräumt, dass die Maßnahme als Sanktion zu verstehen sei.

Auch Liverpools Gravenberch sagt für die U21 ab - und wird verwarnt

So statuiert Koeman an Frimpong ein Exempel. Zumal er Ryan Gravenberch nur verwarnte, weil dieser, nachdem er gerade vom FC Bayern München zum FC Liverpool gewechselt ist, für die aktuelle Abstellungsperiode eine ähnliche Entscheidung getroffen und die Berufung in die U 21 abgelehnt hat. "Man kann das als eine Art Strafe sehen“, sagte Koeman in Bezug auf Frimpong, "für Ryan Gravenberch ist das nicht so." Über dessen Verhalten sei man "nicht glücklich. Nigel hat sich auch mit ihm in Verbindung gesetzt. Durch gute Leistungen mit Jong Oranje kann man einen Schritt machen."

Der nächste Rückschlag für Frimpong also, der stark in die neue Saison gestartet ist, bereits einen Treffer und drei Torvorlagen vorweisen kann. Besonders bitter: Aufgrund Koemans Kaderzusammenstellung, die überraschend viele Innenverteidiger beinhaltet, käme es nicht überraschend, wenn der Bondscoach auf ein 3-4-3 umstellen würde.

Zumal die gesetzten Virgil van Dijk (noch nicht in Topform nach seinem Kreuzbandriss sowie in der Premier League rotgesperrt) und Matthijs de Ligt (derzeit nur Ersatz beim FC Bayern) momentan nicht in Bestform sind und sich in einer Dreierkette womöglich leichter täten. Und in einem 3-4-3 wäre Frimpong hinter Inter Mailands Denzel Dumfries die erste Alterative für die rechte Seite gewesen.

So wäre Frimpongs Nicht-Nominierung für diesen auf den ersten Blick besonders bitter. Doch setzt Koeman wirklich erstmal auf ein 3-4-3, würden Frimpongs Chancen in der Eftal steigen - trotz Koemans Sanktion für die September-Länderspiele.